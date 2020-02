La FIFA introduit une mesure pour limiter le nombre de contrats de prêt internationaux accordés aux joueurs de 22 ans et plus

Les restrictions sur le nombre d’accords de prêt que les clubs peuvent convenir entreront en vigueur la saison prochaine, a annoncé la FIFA, l’organe directeur du football mondial.

La commission des parties prenantes du football de la FIFA a approuvé de nouveaux règlements qui limiteraient le nombre de prêts internationaux accordés aux joueurs âgés de 22 ans et plus.

Huit prêts passeront alors à six prêts en 2022-2023

À partir de la saison prochaine, la limite proposée, sous réserve de l’approbation de la commission du statut des joueurs de la FIFA et du Conseil de la FIFA, serait de huit prêts internationaux. Cela passerait alors à six prêts entrants et sortants à partir de la saison 2022-2023.

La nouvelle réglementation vise à «garantir que les (prêts) ont un objectif sportif valable pour le développement des jeunes».

Une période de trois ans serait fixée pour que les associations nationales membres mettent en œuvre les règles du système de prêt conformément aux principes établis au niveau international.

L’organisation de matches nationaux à l’étranger devrait également être interdite.

La Liga indique qu’elle a une «stratégie à long terme» pour emmener certains matchs nationaux à l’étranger, mais la commission des parties prenantes a approuvé le principe énoncé par le Conseil de la FIFA selon lequel les matches nationaux officiels devraient avoir lieu sur le territoire de l’association membre concernée.

Le règlement à ce sujet sera désormais soumis au Conseil de la FIFA.

Le comité a également proposé l’introduction d’une taxe de 1% sur tous les frais de transfert pour soutenir un fonds destiné à indemniser les clubs qui développent des joueurs par le biais de leurs académies de jeunes.

Une consultation débutera sur la manière de calculer les coûts de formation avant la soumission de la proposition au Conseil de la FIFA, en vue de l’entrée en vigueur du système en 2022.

