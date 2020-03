La FIFA le sanctionne avec deux fenêtres sans pouvoir signer

La FIFA a sanctionné Cadix de deux fenêtres de transfert sans pouvoir signer. Cette sanction intervient après que Watford ait dénoncé le club de Cadix après avoir signé Mamadou M’Baye, qui serait en vigueur.

Le footballeur appartient actuellement à Cadix B et, selon le club jaune, il a respecté la loi lors de sa signature l’été dernier. Les deux clubs ont tenté de parvenir à un accord, mais en ne le faisant pas, l’équipe anglaise a décidé d’engager une action en justice et de dénoncer les Cadiziens devant la FIFA.

Cadix ne pourra pas signer au cours des deux prochaines périodes de transfert, bien qu’ils aient déjà introduit un recours auprès de la FIFA, avec lequel ils ont toute confiance pour réduire la peine. En outre, Le joueur a abandonné une pénalité de quatre mois sans jouer et doivent payer une amende de 26 834 livres.

La déclaration officielle de Cadix

«Le Cadix Club de Fútbol SAD a eu connaissance au cours des dernières heures, de la résolution du dossier ordonné par la dénonciation du Watford FC contre le footballeur Mamadou Mbaye. Le système informatique de la FIFA a validé la carte du joueur avec Cadix B, ce qui confirme que cela a été fait conformément à la loi, comme le reflète la résolution de la commission de la concurrence de la RFEF, après la plainte du Real Murcia en début de saison. .

Le Watford FC fournit un contrat avec le joueur, dans lequel intervient M. Enrique Pina Campuzano, dont le club a déjà envoyé des preuves sur la véracité douteuse dans certaines de ses entreprises.

Les événements remontent à octobre 2019, lorsque le joueur a été accusé d’avoir mis fin à son contrat avec ledit club, sans juste motif, réclamant le versement d’une indemnité de 1186400 livres sterling. Après avoir étayé le dossier, la FIFA a partiellement estimé ladite plainte du Watford FC, reconnaissant un montant d’indemnisation de 26834 livres à payer par le joueur, et le sanctionnant d’une suspension de 4 mois, le reste des demandes ayant été rejeté.

Cependant, la résolution contient une décision qui établit une mesure contemporaine à l’égard du Club, consistant en deux périodes d’inscription sans pouvoir embaucher de nouveaux joueurs. En attendant de connaître les bases juridiques d’une résolution qui n’est pas ferme, les procédures liées à sa contestation devant le tribunal d’arbitrage sportif TAS-CAS ont déjà été engagées, depuis par le bureau du spécialiste du droit du sport BDO, qui représente Les intérêts du Club dans ce dossier, ladite décision est considérée comme contraire à la loi, car le Joueur et Cadix ont agi à tout moment dans le respect de la bonne foi et des règles de la FIFA lors de l’embauche du joueur.

Espérant par conséquent que le TAS annule la décision de la FIFA, le Club analysera néanmoins le contexte et les circonstances factuelles qui ont été pris en considération par le CRD, et procédera à la purification des responsabilités qui lui incombent, le cas échéant, puisque dans ces moments les indications de manipulation dans d’autres documents concernant le même joueur et le propre club de football de Cadix sont instruites au tribunal d’instruction numéro 1 de Cadix ».