La FIFA prépare un plan Marshall pour sauver le football

Le coronavirus a fait des ravages dans le monde du football, et au-delà de la symbolique de la suspension des compétitions pour le plus grand plaisir des supporters, ce sont les clubs qui dans le plan économique courent de sérieux risques de prolonger la situation. À cause de cela, La FIFA envisage la création d’un fonds d’un million de dollars, un «plan Marshall» pour tenter d’atténuer les effets de cette crise dans le football mondial, comme l’a révélé le Times.

La rupture du monde dans le football a causé perte de revenus du club à la télévision, à la publicité des sponsors et au box-office des parties, suspendu par l’avance du Covid-19. L’implication de plus de pays dans les mesures de confinement obligatoires pour empêcher la propagation du virus a conduit à des situations extrêmes dans le football, ce qui a déjà été expérimenté. en Espagne avec quatre ERTE en première classe, parmi eux le Barça et l’Atlético, en Italie avec la suppression des salaires – d’un commun accord – à la Juventus ou des baisses de salaires notables en Allemagne.

Ainsi, la FIFA a le devoir de prendre l’alternative et de chercher une solution à la situation, comme ils l’ont eux-mêmes reconnu mardi dernier dans un communiqué. «La FIFA est dans une situation financière solide et il est de notre devoir de tout faire pour les aider en cette période de besoin “, ont-ils déclaré, tout en confirmant qu’ils” travaillaient sur différentes options pour fournir une assistance à la communauté du football à travers le monde après avoir fait une évaluation complète de l’impact financier que cette pandémie aura sur le football.”

Le Les réserves de trésorerie de la FIFA atteindraient 2,46 milliards d’euros, un montant qui permet d’utiliser un pourcentage pour aider les équipes dans une crise mondiale et dont l’achèvement est inconnu en raison des effets inconnus de la pandémie au fil du temps et de son impact dans différents pays. Le fond nécessiterait l’approbation du Comité Exécutif de la FIFA, un groupe de 36 membres issus des six confédérations régionales.