La FIFA propose de prolonger les contrats

Mercredi 8 avril 2020, p. a11

Madrid La FIFA a proposé hier aux clubs de prolonger les contrats des joueurs et entraîneurs qui expirent le 30 juin jusqu’à la fin de la saison, étant donné qu’elle sera prolongée par la pandémie de coronavirus, a également assuré qu’elle agirait en tant que médiateur dans le cas où Les deux parties ne parviennent pas à des accords et modifieront les dates des marchés de transfert pour les adapter à la nouvelle situation.

L’organe directeur du football mondial a publié hier ses lignes directrices pour faire face aux conséquences juridiques de la crise provoquée par l’épidémie de Covid-19, dans laquelle travaillait le groupe dirigé par le vice-président de la FIFA, Vittorio Montagliani, et qui a été approuvée par le Bureau de la Conseil de la FIFA.

La principale proposition est liée à la prolongation des contrats qui expirent le 30 juin, la date habituelle de fin pour eux car elle coïncide normalement avec la fin de la saison.

Avec la suspension des activités de football dans la plupart des pays, il est évident que la saison en cours ne se terminera pas comme prévu. Par conséquent, il est proposé que les contrats soient prolongés jusqu’au moment où la campagne se termine réellement, a déclaré la FIFA, ajoutant que les contrats prévus pour commencer au début de la prochaine campagne retarderont leur entrée en vigueur jusqu’au début effectif. de la même.

D’autre part, étant donné le grand impact sur les revenus des clubs dû au coronavirus, la FIFA a appelé à trouver des solutions justes et équitables pour résoudre le problème, ainsi qu’à protéger les emplois et à atteindre un équilibre juste et raisonnable entre intérêts des joueurs et des clubs.

Pendant ce temps, l’UEFA analyse les modifications du règlement sur le fair-play financier en réponse à la perte soudaine de revenus subie par les clubs en raison de l’arrêt brutal des tournois en Europe.

“Un groupe de travail est chargé d’analyser la manière dont le fair-play devrait être adapté pour tenir compte des défis extraordinaires auxquels les clubs sont confrontés”, a déclaré l’UEFA à l’Associated Press.

