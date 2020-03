La FIFA recherche des solutions, prolonge les contrats au-delà de juin et un marché des transferts jusqu’en janvier

La FIFA étudie comment résoudre les principales questions qui existent dans les clubs, les footballeurs et les fans pour la fin de la saison. Ne sachant pas quand les compétitions reprendront, l’option les contrats s’étendent au-delà du 30 juin c’est plus que possible, la date de fin de la campagne naturelle.

En tant que rapports, La FIFA a préparé un document dans lequel ils parlent de la possibilité d’étendre le prochain marché des transferts et que les joueurs et entraîneurs ayant des contrats jusqu’au 30 juin peuvent être prolongés jusqu’à la fin du cours. Cette mesure maintiendrait la normalité des compétitions, permettant aux équipes de terminer la saison avec les mêmes joueurs avec lesquels le parcours a commencé et sans perdre le prêté et ceux qui mettent fin au contrat.

En outre, le marché des transferts d’été pourrait se dérouler de juillet à janvier, qui serait à la date à laquelle la prochaine période de transfert commencerait si la situation n’avait pas subi un grave revers dû au coronavirus.

Ce sont quelques-uns des problèmes auxquels la FIFA est confrontée et a demandé que toute idée à laquelle ils pourraient penser pour organiser le reste de la saison leur soit envoyée pour évaluation. Le principal inconvénient sera la reprise des compétitionss, car en fonction de la progression de la pandémie de coronavirus ils ne pourront pas démarrer en même temps.