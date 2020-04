La figure de l’e-Liga MX défie Dj Mario, le meilleur youtubeur de la FIFA, pour un match

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Footballeur Santiago Ormeño a été le sentiment de la E-Liga MX, parce que ses actions avec l’ensemble des Puebla Ils ont beaucoup donné à dire. Sa popularité a augmenté depuis le début du tournoi virtuel et le joueur mexicain a contesté Dj Mario, l’un des meilleurs joueurs pour un jeu de FIFA 20.

Via votre compte Twiitter Ormeño Il a lancé le défi au joueur espagnol et a assuré que ce serait un honneur de jouer contre lui. “Frère Dj Mario, tout d’abord beaucoup de plaisir. Je m’appelle Santiago Ormeño et je joue aux 2/3 de la FIFA. Je voulais te mettre au défi de me sortir de mon nuage ou dans l’un de ceux-là je te baisseraiIl a écrit.

Par la suite, le joueur espagnol a répondu ironiquement et donc on ne sait pas s’il a accepté le défi ou non. Cependant, Dj Mario a commencé à suivre le récit officiel de la Puebla et celle de Santiago Ormeño, raison pour laquelle de nombreux fans ont commencé à spéculer que la confrontation virtuelle serait possible.

Santiago Ormeño est l’un des meilleurs joueurs du E-Liga MX, puisqu’elle enregistre deux victoires et une égalité dans ses trois matchs du tournoi virtuel. Il convient de noter que le quatrième jour, Puebla sera mesurée avant la Necaxa.