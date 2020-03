La fille de Dale Earnhardt Jr. annonce que la famille attend un nouveau bébé

Dale Jr. et Amy Earnhardt attendent leur deuxième enfant, a annoncé Amy sur Instagram mercredi avec l’aide de leur premier enfant, Isla. Dans une vidéo adorable, Isla, qui fêtera son deuxième anniversaire le 30 avril, a déclaré au monde que ses parents attendaient un ajout à leur famille.

Considérant que Dale Jr.a été élu le pilote 15 fois le plus populaire de NASCAR – il est maintenant à la retraite des courses à temps plein mais participe une fois par an à la série XFINITY de deuxième niveau – le monde NASCAR était au-delà de l’enthousiasme pour la naissance d’Isla en 2018. nouveau-né, Isla avait même son propre modèle de voiture.) Et leur deuxième enfant ne devrait pas être différent.

Jumelée à la vidéo sur Instagram, Amy a écrit: “Isla a des nouvelles! #Gonbabeaseester”.

Bien qu’Amy n’ait pas mentionné sa date d’échéance, dans un deuxième post sur Instagram, elle a partagé la vidéo de son annonce à Junior de la bonne nouvelle: «Et c’est ainsi que papa a réagi quand je lui ai dit il y a quelques semaines».

Dans les réponses, Dale Jr. a déclaré: “Choqué et confus, j’étais très heureux”.

En 2018, quand Isla avait environ cinq mois, elle a «vu» son père courir pour la première fois. C’était sa course une fois par an, cette fois au Richmond Raceway, et Dale Jr. a dit qu’il était tellement heureux de la voir faire partie de sa vie de course, même brève.

Via l’Associated Press:

“J’étais ravi d’avoir Isla là-bas”, a-t-il déclaré. «Elle ne se souviendra pas de ce qui s’est passé aujourd’hui, mais si je ne participe jamais à une autre course, je dois l’avoir à un événement et nous avons eu une photo à la voiture avant la course qu’elle pourra avoir le reste de sa vie. . Peu importe pour moi qu’elle pense que c’est un gros problème, mais je veux qu’elle comprenne, je suppose, ce que j’ai fait avant sa naissance. “

Depuis la naissance d’Isla en avril 2018, Dale Jr. a particulièrement exprimé ses émotions et ses expériences en tant que père. Environ une semaine après la naissance d’Isla, il a parlé de sa première semaine en tant que père et a déclaré, en partie:

«Chaque fois que je regarde Isla, je veux pleurer. Chaque fois que je regarde Amy et elle ensemble – quand Amy la tient ou la nourrit – je n’arrive pas à croire que c’est dans ma vie. “

.