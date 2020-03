La fin des petites choses que nous tenons toujours pour acquises

Je n’avais jamais réalisé jusqu’à cette semaine à quel point les poignées de main faisaient partie intégrante de ma routine d’entraînement au printemps. La poignée de main est notre norme nationale pour signaler l’amitié et les bonnes intentions à une personne en qui vous ne connaissez pas assez bien pour faire totalement confiance. Et ils font partie intégrante de la boîte à outils d’un journaliste. Il y a très peu de joueurs MLB que je rencontre assez souvent pour que la reconnaissance soit visible à vue, donc quand je m’approche du casier d’un joueur, c’est généralement avec mon carnet dans ma main gauche et ma main droite vide et étendu lorsque je m’identifie et demande une interview.

Les membres du personnel des relations avec les médias reçoivent généralement une poignée de main et quelques secondes de conversation avant de dire: «Oh, au fait, pouvez-vous me faciliter cette interview?» J’échange des ragots et des blagues avec des scénaristes et des médias itinérants, mais seulement après une poignée de main qui met fin à une longue séparation hivernale. Les amis proches peuvent avoir une poignée de main qui se transforme en un câlin de frère à un bras.

À ce stade, se serrer la main est aussi naturel que de cligner des yeux ou de respirer, et dans le contexte de la vie d’un journaliste, c’est presque aussi courant et utile. C’est pourquoi il est si difficile de s’arrêter, même si cela pourrait sauver des vies.

Surtout lorsque cet ajustement intervient au cours des jours, voire des heures. Lundi matin, j’ai quitté le club des Angels à Tempe, en Arizona, ressentant un regret momentané après avoir serré la main d’un joueur – je savais que c’était une habitude que j’aurais déjà dû rompre, mais à ce stade, le coronavirus semblait toujours quelque chose qui pourrait affecter la société américaine en quelques semaines, pas en quelques heures. Peut-être que les blocages et les mises en quarantaine étaient devenus la norme en Italie, en Chine et en Corée du Sud, mais un coin obstinément exceptionnel de mon cerveau tenait à la conviction que cela ne pouvait pas se produire ici, ou cela ne se produirait pas sans suffisamment de temps pour se préparer. .

J’ai visité deux camps d’équipe tôt lundi pour rapporter les histoires que j’avais prévu d’écrire avant le jour d’ouverture, puis le 26 mars. Cet après-midi, MLB avait fermé l’accès des médias aux clubs de l’équipe. Mardi matin, les poignées de main avaient été pratiquement remplacées par des hochements de tête et des coups de coude. Pourtant, même ceux-ci ont été livrés avec une sensibilité consciente, presque un clin d’œil. Peut-être que nous devions faire quelques changements temporaires mineurs pour éloigner les joueurs du public, mais la saison continuerait.

Mercredi soir, il était clair que ce n’était plus le cas. Une fois que la NBA a suspendu sa saison régulière après que le centre de jazz de l’Utah Rudy Gobert a été diagnostiqué avec COVID-19, il est devenu intenable pour toute autre ligue sportive de continuer. Plus tôt dans l’après-midi, la grande inquiétude de la MLB était apparemment que le complexe sportif de 12 000 places de Peoria ne serait pas assez grand pour répondre aux besoins des marins le jour de l’ouverture. Moins de 24 heures plus tard, la journée d’ouverture avait été reportée indéfiniment et à l’échelle nationale. À ce moment-là, les saisons de la LNH et de la MLS avaient également été suspendues, et les ligues qui avaient pris une journée de plus pour fermer boutique – comme la PGA – étaient considérées comme des retardataires. Les sports tels que nous les connaissons ont soudainement cessé d’exister.

Même dans le climat géopolitique moderne, dans lequel les jours peuvent ressembler à des années, la société américaine s’est transformée si complètement au cours de la semaine dernière qu’elle est difficile à comprendre, encore moins à accepter. Nos institutions, aussi grandes et réactives qu’elles soient, ne sont tout simplement pas équipées pour se retourner du jour au lendemain. Même les individus qui peuvent survivre à une quarantaine de semaines sans difficultés énormes s’attendent à plus de quelques heures de préparation.

Mais si nous devons travailler à domicile pendant quelques semaines, ou annuler des projets de voyage internationaux, ou nous passer du baseball pendant un certain temps, eh bien, c’est un petit prix à payer. COVID-19 a déjà tué des milliers de personnes et pourrait bientôt en tuer bien d’autres. Vendredi après-midi, plus de 1 800 personnes aux États-Unis avaient été diagnostiquées avec la maladie, et la principale raison pour laquelle ce nombre n’est pas plus élevé est dû à la disponibilité limitée des tests. Au moment où tout cela sera terminé, il est probable que même ceux d’entre nous qui s’échappent indemnes connaissent quelqu’un qui aura profondément souffert de cette pandémie. Même ceux d’entre nous qui ont peu de chances de souffrir grandement de cette maladie devraient être gravement préoccupés par son potentiel à nuire à nos voisins et à la société que nous habitons ensemble.

Cela seul devrait être assez effrayant, mais de nombreux Américains sont devenus très à l’aise avec le fait de regarder vers le bas la calamité mondiale. Le 21e siècle a été une vague incessante de guerre, de précarité économique, d’échec gouvernemental, de conflit de classe et de changements climatiques irréversibles imminents. J’ai peur maintenant, mais j’ai peur depuis 20 ans. La plupart des Américains de moins de 40 ans ne savent pas ce que c’est que de ne pas avoir peur.

De mon vivant, seul le 11 septembre a jamais causé un changement aussi radical dans notre paysage culturel en si peu de temps. Nous avons traversé des guerres, des catastrophes économiques et des catastrophes naturelles, et la MLB a toujours continué à jouer à des jeux après quelques jours. La ligue a disputé deux guerres mondiales et est extrêmement fière de l’avoir fait. La lettre du président Roosevelt exhortant le commissaire Kenesaw Mountain Landis à poursuivre le sport est exposée à Cooperstown.

Pourtant, le monde est plus petit aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 80 ans, et la crise à laquelle nous sommes confrontés est de nature différente. Les sports professionnels modernes attirent de grandes foules et nécessitent des déplacements qui, dans les circonstances actuelles, pourraient infecter des millions de personnes et submerger notre infrastructure médicale. Avec autant de vies en jeu, il serait irresponsable de ne pas traiter le coronavirus avec plus de déférence que toute crise qui l’a précédé. Nous pouvons découvrir comment rééquilibrer le calendrier et restaurer l’accès aux médias ultérieurement. Pour l’instant, toutes les priorités sont secondaires pour atténuer la propagation de COVID-19.

Aussi simple que soit ce calcul, c’est aussi pourquoi ce moment est si terrifiant. Chaque après-midi de printemps qui passe sans baseball à la radio est un rappel de notre profonde précarité sociétale. Chaque séance d’entraînement à huis clos signifie qu’un rêve qui prend une vie à réaliser peut être mis en attente en quelques jours ou heures. Afin de sauver des vies, nous abandonnons, ne serait-ce que temporairement, les choses pour lesquelles nous vivons.

Il est raisonnable de prendre le temps de réfléchir à cette perte, même si cela semble insignifiant. Nous avons dû changer notre façon de travailler, de penser et même de dire bonjour et au revoir en moins de temps qu’il n’en faut habituellement pour envoyer une lettre d’un bout à l’autre du pays. Nous pouvons nous adapter et nous devons. Mais ce serait une erreur d’essayer de sous-estimer ce que nous avons déjà perdu, même si c’est le prix que nous payons pour ne pas perdre beaucoup, beaucoup plus.