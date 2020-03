La fin étonnante et vibrante du tournoi NCAA 2016 a besoin d’un rembobinage profond

Les dernières secondes de la finale du tournoi de basket-ball masculin NCAA 2016 entre la Caroline du Nord et Villanova contenaient bien plus que quelques secondes de drame. Il y a le coup qui a mis fin au jeu, et le coup qui est venu juste avant ça … mais ce n’est pas tout.

Pour vraiment apprécier cette fin incroyable à un match incroyable, vous devez remonter le temps et vous souvenir de certaines choses. Vous devez rappeler l’histoire de la Caroline du Nord en tant que puissance de basket-ball qui avait frappé quelques ralentisseurs récents, seulement pour développer une puissance absolue cette saison. Vous devez connaître l’histoire du tournoi de Villanova, son manuel de jeu et sa propre course incroyable en 2016. Et vous devez connaître les personnes qui ont rendu possible la possession finale des Wildcats – pas seulement leur rôle dans la pièce, mais leurs relations avec leur école, entre elles et, dans un cas, avec l’adversaire.

Nous devons rembobiner!

