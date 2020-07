«La finale de Wimbledon 2010 n’était pas bonne, mais j’ai tout fait pour gagner»

Après deux défaites déchirantes contre Roger Federer en finale de Wimbledon, Rafael Nadal est allé jusqu’au bout au All England Club en 2008. L’Espagnol a dominé les Suisses dans une finale mémorable pour sa première couronne majeure en dehors de Paris, espérant plus de la même chose dans la les années à venir.

Rafa a dû sauter Wimbledon en 2009 en raison d’une blessure, effectuant un solide retour en 2010 et décrochant le deuxième titre dans la cathédrale du tennis en trois ans. Pour la première fois depuis 2002, Roger Federer n’a pas fait son apparition en finale de Wimbledon, s’inclinant face à Tomas Berdych en quarts et permettant au Tchèque de se battre pour le trophée contre Rafa.

Nadal a dû travailler dur dans les premiers tours pour rester sur le parcours du titre, l’emportant sur Robin Haase et Philipp Petzschner et jouant à un niveau élevé contre Robin Soderling et Andy Murray pour atteindre la quatrième finale consécutive de Wimbledon.

Fort de sa vaste expérience dans des matchs notables, Rafa était le favori contre Tomas et l’a prouvé sur le terrain, remportant un triomphe de 6-3, 7-5, 6-4 en deux heures et 13 minutes pour la huitième couronne majeure à 24 ans. a eu un nombre similaire de gagnants et d’erreurs directes, Nadal forçant plus de 40 erreurs de l’adversaire pour contrôler le rythme et sceller l’affaire en deux sets.

Nadal a repoussé quatre points de rupture, volant quatre fois le service de l’adversaire pour prolonger sa course.

Rafa a déclaré qu’il était nerveux avant la rencontre, sachant qu’il était le favori et jouant au tennis solide pour remporter le trophée après une meilleure performance dans la plage la plus courte jusqu’à quatre coups.

Après six prises confortables des deux côtés, Nadal a obtenu le premier sang avec une pause à 15 dans le septième match, en gagnant un autre à 5-3 pour le départ le plus fiable. Servant à 5-6 dans le set numéro deux, Berdych a pulvérisé une erreur de coup droit pour subir une pause amoureuse, tombant deux sets à aimer derrière et poussant Rafa plus près de la ligne d’arrivée.

De retour à 5-4 dans le troisième, l’Espagnol a placé un parfait coup droit en crosscourt pour prendre une pause et célébrer le titre, émotionnel après avoir dû sauter Wimbledon l’année précédente. « Dans cette finale, j’étais très nerveux avant de monter sur le terrain.

Tomas était très préparé et, même si je savais que c’était un grand joueur, je sentais que j’étais le favori. Je savais que si je jouais bien, je gagnerais cette finale. Cela a généré cette tension d’avant-match pour moi. Ce n’était pas une excellente rencontre, loin de là, mais j’ai fait ce que j’avais à faire dans les moments charnières.

J’ai profité de mes opportunités, en jouant au tennis et en ne perdant jamais mon service. Je n’ai fait aucune erreur, c’est ce que j’ai dû faire ce jour-là. De plus, j’étais plus expérimenté que lui dans des matchs comme ça; cela m’a aussi aidé « , a déclaré Rafael Nadal.