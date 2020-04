La FMF doit promouvoir un plan émergent pour faire face à la crise: bon

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 7 avril 2020, p. a11

Afin d’éviter que le football mexicain n’ait des effets économiques graves, en raison de la crise dérivée de la pandémie actuelle de coronavirus, il doit y avoir une grande prise de conscience de toutes les personnes impliquées, car à ce moment un bénéfice collectif doit être recherché et pas seulement individuel, seulement De cette façon, vous pouvez faire face à cette situation, a considéré l’entraîneur Sergio Bueno.

Il a également déclaré que pour réduire les dommages causés à certains clubs de la Ligue Mx, la Fédération mexicaine de football (FMF) pourrait élaborer de nouveaux plans pour aider à assainir les finances des équipes les plus vulnérables.

«Dans le panorama qui est envisagé, la fédération, en tant qu’organe de régulation, pourrait à un moment donné établir des stratégies pour soutenir économiquement les clubs les plus faibles, tels que ceux de la Liga de Ascenso et des deuxième et troisième divisions, et ne pas diriger la risque de disparaître ou de mettre vos finances dans le rouge, plus qu’elles ne peuvent l’être.

Même en compétition saine, sans ce type d’inconvénients, ces équipes ont du mal à générer des revenus. Il est extrêmement difficile de maintenir un projet sportif et maintenant, avec cet arrêt des championnats, les propriétaires sont sûrement dans une situation beaucoup plus compliquée que la normale et peuvent avoir besoin d’aide pour survivre, a-t-il déclaré.

L’ancien entraîneur d’équipes telles que Cruz Azul, Jaguares de Chiapas, Atlas et Querétaro, entre autres, a souligné que bien que toutes les parties (équipes, joueurs, sponsors) doivent contribuer au profit du football mexicain, cette collaboration doit se faire avec des règles clair.

Ainsi, il a estimé que l’Association mexicaine des joueurs de football professionnels (AMFpro) n’avait pas réussi à protéger les intérêts de ses membres.

«Tous les acteurs doivent être conscients de la situation, mais ils doivent également savoir dans quelle mesure la ligue peut être étirée afin que personne ne perde des opportunités de continuer à recevoir une rémunération.

Bien que l’association ait accompli ces dernières années assez bien certaines tâches, je pense qu’en ce moment elle a encore un plafond très élevé à atteindre en termes d’amélioration des conditions de travail des footballeurs. Je pense qu’il a besoin d’encore plus d’audace, d’intelligence et de capacité pour faire face à toutes les questions en suspens concernant les contrats de travail des joueurs.

Il a souligné que dans d’autres ligues du monde, la base juridique du respect et de la conformité contractuelle existe grâce au soutien généré par une organisation qui veille sur les intérêts des athlètes, et au Mexique, cette partie n’est pas présente à ce niveau, malheureusement C’est l’un des grands échecs de notre ligue.

.