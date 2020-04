La FMF manque de respect aux clubs traditionnels: García

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 28 avril 2020, p. a12

Substituer la Ligue de développement à un circuit de développement est un manque de respect pour les équipes ayant une longue tradition dans le football mexicain, comme Atlante, Zacatepec, Leones Negros, entre autres, car leur histoire n’est pas valorisée. Il est dommage que des années d’efforts et de dévouement disparaissent si facilement, a déclaré José Antonio García, ancien propriétaire des Iron Colts.

Il a ajouté que la détermination de suspendre l’ascension et la chute du football national pour les six prochaines saisons, qui a été ratifiée vendredi dernier après une assemblée extraordinaire de la Fédération mexicaine de football (FMF), montre seulement que ce qui compte le moins pour eux aux gestionnaires est la croissance du sport numéro un au pays.

Il a également regretté que les équipes de la Liga de Ascenso soient tenues de répondre à des exigences, parfois très exagérées, pour obtenir leur certification.

Il y a des endroits comme Zacatepec, qui a rénové son stade pour avoir une capacité de 17 000 personnes, ou Oaxaca, dont le siège peut accueillir 18 000 fans, qui n’ont incroyablement pas pu obtenir leur certification, de quoi ont-ils besoin de plus? une Coupe du monde! Si vous regardez le football en Uruguay, il y a des terrains en très mauvais état et c’est l’un des pays qui exporte le plus de joueurs, c’est triste que les clubs d’Ascension ne soient pas valorisés, a-t-il dit.

L’ancien manager estimait que la Mx League et la FMF n’avaient même pas mesuré les répercussions négatives de cette décision. Des générations de joueurs seront perdues et le niveau de ceux qui restent sera de plus en plus bas. Il est très grave que cela se produise et personne n’y fait rien.

Enfin, il a souligné qu’il y a beaucoup de talent, qu’il y a beaucoup de matière première, il suffit de leur donner les outils pour les faire ressortir, mais avec cette mesure, ils limitent les joueurs de football mexicains le droit de jouer dans leur propre pays.

