La FMF ratifie à l’unanimité la suspension de la montée et de la descente

Samedi 25 avril 2020

Le football tricolore a été mutilé. Le coup d’État visant à suspendre la promotion et la descente en Première Division, ainsi que la transformation de l’Ascent Mx en tournoi d’expansion, a eu lieu hier lors d’une vidéoconférence entre les dirigeants de la Fédération mexicaine de football (FMF), la Liga Mx, le Circuit d’argent, la Premier League, la troisième division et le secteur amateur.

Dans une assemblée extraordinaire, la suspension de six ans de la relégation a été ratifiée à l’unanimité comme une sanction sportive pour la pire équipe de la saison de la Ligue Mx, tandis que le meilleur club du circuit d’argent n’aura pas non plus la possibilité de se qualifier pour la première division. Division en récompense de sa performance sur les courts.

Les médias ont indiqué que malgré la décision, la Ligue Mx n’a pas obtenu suffisamment de voix (80%) pour modifier le statut social de la Fédération mexicaine de football, qui accorde à ses membres le droit de passer à la catégorie supérieure suivante, donc que la hausse et la baisse se maintiennent entre la deuxième et la troisième division.

Yon de Luisa, président de la FMF; Enrique Bonilla, chef de la Liga Mx; Víctor Guevara, directeur général des opérations Ascent; José Vázquez, chef de la Premier League; José Escobedo, chef de la troisième division, et José Antonio Huizar, de la Ligue amateur, ont tenu une réunion à distance pour décider de l’avenir d’Ascenso Mx.

En plus de suspendre la promotion et la descente, le comité a approuvé cinq autres mesures pour sauver la division Silver et garantir la continuité des équipes qui la composent, qui deviendra un tournoi pour les joueurs de moins de 23 ans.

La règle du 20/11 qui obligeait les équipes de première division à accorder aux joueurs de moins de 21 minutes sur le terrain a été supprimée. La conclusion anticipée de cette saison de la Mx Ascent a également été confirmée, donc un champion ne sera pas déterminé, où les mineurs de Zacatecas ont marché en tant que leaders.

La Mx League a indiqué dans un communiqué que les 12 clubs de la Mx Ascent qui décident de le faire et qui composent actuellement cette division, les équipes du plus haut circuit de football qui décident volontairement de faire partie du concours et trois invités de peuvent participer à la nouvelle Development League la Premier League.

Il a précisé que 60 millions de pesos distribués à parts égales aux 12 équipes de l’Ascension seront alloués afin qu’ils puissent remplir leurs obligations actuelles.

240 millions de pesos par an seront également alloués pour les saisons suivantes (20 millions de pesos par club par an), pour accompagner la croissance des équipes de la catégorie et ainsi continuer à participer à la nouvelle division.

Ces ressources seront générées dans le cadre d’une sanction économique pour les clubs les moins performants du tournoi Mx League. La dernière place dans le tableau des quotients devra payer 120 millions de pesos, l’équipe située sur l’avant-dernière étape devra donner 70 millions, tandis que l’avant-dernière dernière devra payer 50 millions.

Dans le cadre de cette décision, Enrique Bonilla, président de la Ligue Mx, a dédaigné le travail des footballeurs, soulignant que ceux qui sont en dehors du futur concours d’Expansion peuvent chercher du travail à l’étranger.

“Si les joueurs ont la qualité, ils peuvent trouver de la place dans la Ligue ou aller au Panama, ou partout où leur qualité les amène à être embauchés. La réalité, c’est que le nombre de places ne va pas diminuer, elles vont continuer à être les mêmes, je pense qu’elles vont augmenter et il va y avoir plus de places.

Si vous avez la qualité, vous ferez partie de cette entreprise; sinon, tu ne vas dans aucun club. C’est comme chez vous, si quelqu’un ne donne plus la qualité, il vous remerciera et en amènera un plus jeune. C’est une loi de la vie, a-t-il déclaré à Fox Sports jeudi soir.

Les déclarations ont déclenché l’ennui des footballeurs, alors Alejandro Vela, attaquant des Venados de Yucatán, a répondu au manager sur les réseaux sociaux. Et vous, M. Bonilla, qui était président d’Ascenso Mx et qui ne pouvait pas gérer le paquet (ou ne le voulait pas), allez-vous également chercher du travail au Panama ou où vos capacités vous mènent?

L’Association mexicaine des joueurs de football a souligné qu’avant l’attention nulle des autorités du football, nous organiserons des réunions avec les représentants des différentes divisions pour définir les actions à suivre et qui transcendent légalement au niveau national et international. Il a réitéré la nécessité de créer une convention collective pour protéger ses droits humains et du travail.

