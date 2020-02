La Football Association clôt l’enquête sur Liverpool et Man City sur des allégations de piratage

La Football Association a décidé de ne pas poursuivre l’enquête sur les allégations selon lesquelles des employés de Liverpool auraient piraté le système de dépistage de Manchester City.

La FA avait auparavant demandé à Liverpool et à City des informations sur la question, des employés des Reds auraient piraté une base de données de joueurs utilisée par City.

.

La Football Association a mis fin à son enquête sur les allégations portées contre des employés de Liverpool

Cependant, en raison de l’âge des allégations – qui remontent à 2013 – et de la FA disant que l’affaire a fait l’objet d’un règlement entre les clubs, l’organe directeur a déclaré que son enquête n’irait pas plus loin à moins que de nouvelles informations ne soient révélées.

Un communiqué de la FA vendredi après-midi se lit comme suit: «La FA a soigneusement examiné les preuves qu’elle a reçues dans cette affaire, y compris les informations fournies par les deux clubs impliqués, et a décidé de ne pas faire avancer l’enquête.

«Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment l’âge des préoccupations alléguées et le règlement convenu par les deux clubs impliqués.

informer

A quoi ressemble la table de Premier League depuis que Jose Mourinho a été nommé patron des Spurs

RICHES

Un rapport de Ligue 1 révèle le montant fou de Neymar, Mbappe et Chelsea flop Bakayoko

CARNAGE

“Il a fait irruption et le kung-fu lui a donné des coups de pied” – Nolan et Big Sam sur un combat fou de Bolton

rester en forme

Qui a besoin de repos? Une star de Liverpool s’entraîne avec le club de son frère au Brésil

nécessaire

Les trois joueurs d’Arsenal doivent signer pour refondre l’équipe de Mikel Arteta

inévitable

Prédire la date exacte à laquelle Liverpool gagnera la Premier League

haine pure

Celtic and Rangers vs Boca and River: les dix rivalités les plus violentes du football

Louange

Owen explique pourquoi Gerrard était «à un niveau différent» de Scholes et Lampard

“Conformément au protocole standard, si la FA reçoit des informations ou des preuves supplémentaires, la décision de ne pas faire avancer l’enquête peut être revue.”

Il a été allégué que les employés de Liverpool ont accédé à la base de données City à plusieurs reprises en 2012 et 2013.

Le règlement aurait été de 1 million de livres sterling, et il a également été signalé que le règlement avait été conclu sans que Liverpool ni aucune personne n’accepte de responsabilité ou d’acte répréhensible.

Samedi est GameDay sur talkSPORT alors que nous vous apportons DEUX commentaires de Premier League en direct sur notre réseau, y compris Everton vs Crystal Palace à 12h30.

.