La forme de Chelsea depuis la fouille mal avisée du patron de Tottenham, Jose Mourinho, inquiète Frank Lampard

Jose Mourinho prépare actuellement son équipe de Tottenham Hotspur pour affronter l'ancien club de Chelsea ce dimanche.

Le Portugais a été nommé le successeur de Mauricio Pochettino le mois dernier dans l’espoir qu’il pourrait leur apporter de l’argenterie si proche de l’Argentin.

La récente forme de Chelsea n'est tout simplement pas assez bonne

Le derby de Londres est également la deuxième fois que Frank Lampard affrontera l'ancien mentor Mourinho après avoir éliminé son équipe de Manchester United de la Coupe Carabao la saison dernière.

Il est juste de dire que les deux parties sont sur des trajectoires similaires en ce moment, Lampard s'adaptant toujours au poste le plus élevé à Stamford Bridge et Mourinho s'installant toujours dans son rôle au nord de la Tamise.

Mais avant sa nomination, il n'a pu s'empêcher d'exprimer son inquiétude pour les Bleus tout en travaillant comme expert.

Il a déclaré à Sky Sports: «Le premier week-end, j'étais inquiet et je suis toujours inquiet avec les grands matchs.

Mourinho a connu un début de vie positif chez Spurs

«Je pense qu'il a fait un travail fantastique, les enfants qui entrent dans l'équipe sont incroyablement bien adaptés aux meilleurs joueurs comme Willian et Kante – c'est vraiment un excellent travail de Frank.

«Mais ils ont perdu deux fois contre United, ils ont perdu contre Liverpool à domicile, ils ont concédé quatre buts contre l'Ajax. Je suis très curieux de voir Chelsea lors du prochain match à l'Etihad.

«Je veux voir s'ils ont trouvé l'équilibre entre le grand football qu'ils jouent et le pragmatisme qu'ils doivent avoir face aux meilleures équipes.

"Quand ils trouveront cela, je pense qu'ils ont une grande équipe pour l'avenir mais je ne m'attends pas à ce qu'ils finissent dans les deux premiers mais je crois qu'ils finiront dans les quatre premiers."

Jose Mourinho n'a pas encore parlé à Mauricio Pochettino après l'avoir remplacé à Tottenham

Clairement contrarié par les commentaires du #Special One », l'assistant de Lampard, Jody Morris, a pris ombrage des remarques et a riposté via Twitter. Le 11 novembre, il a écrit: "Jose est toujours inquiet."

À l'époque, Chelsea venait d'usurper le champion de Manchester City pour passer au troisième rang. Les Spurs, qui étaient toujours sous la direction de Pochettino, glissaient lentement sur la table et venaient d'atteindre la 14e place.

Cependant, il a radicalement changé depuis ce fameux Tweet.

Le changement de Tottenham

Après le match nul 1-1 avec Sheffield United à domicile, Daniel Levy a décidé de faire un changement radical au sommet.

Cinq mois après leur dernier chagrin en Ligue des Champions, Pochettino a été haché et remplacé par Mourinho.

L'effet a été instantané, avec une victoire convaincante de 3-2 sur ses rivaux West Ham, mettant fin à une série de formes lamentables loin de chez eux et apparemment tirant le meilleur parti de Dele Alli.

Compte tenu de son pedigree en Premier League et en Ligue des Champions, on pourrait penser que le meilleur est à venir.

Le ‘Special One’ a tiré Tottenham de la moitié inférieure du tableau

Course lamentable de Chelsea

Depuis ce Tweet mal avisé de Morris, Chelsea a subi une course de forme plutôt stérile qui ne lui a permis de récolter que trois points sur un possible de 15.

La défaite contre Manchester City n'a pas à rougir, mais l'équipe de Lampard a ensuite subi une défaite choc face à West Ham en difficulté à domicile une semaine plus tard.

Bien qu'ils aient rebondi quatre jours plus tard en battant Aston Vila, les Bleus ont ensuite été matraqués par Everton sans manager à Goodison Park.

Et, pour aggraver les choses, ils ont ensuite été battus par Bournemouth à domicile samedi pour leur laisser six points de retard sur Manchester City à la quatrième place.

Même le compte Twitter de Chelsea a rendu cette course difficile pour Lampard et son équipe alors qu'ils tentaient de ramener leur position alors supérieure dans la gorge de leurs rivaux.

Éperons rajeunis

À l'inverse, Tottenham Hotspur ressemble à une équipe différente sous Mourinho et a remporté quatre victoires en cinq matchs de Premier League.

Après cette victoire contre West Ham, les Spurs ont battu Bournemouth à domicile avant un voyage dans une autre ancienne équipe de Mourinho.

Bien que Manchester United ait triomphé 2-1 à Old Trafford, les Spurs ont répondu avec emphase en battant Burnley 5-0 à domicile.

Dimanche, Mourinho a fait 12 points sur 15 possibles avec un dernier vainqueur aux Wolves pour faire taire davantage ses sceptiques.

Les Spurs se remettent bien de leur mauvais début de saison

Mourinho se rapproche

Depuis la prise en charge du double vainqueur de la Ligue des champions, le changement de fortune à Chelsea et Spurs a été remarquable.

Les Bleus regardent maintenant de manière précaire par-dessus leur épaule un côté de Tottenham qui semble plus organisé et plus résolu que jamais.

Tottenham n'est qu'à trois points de Chelsea et lève Leicester City en troisième position avec seulement dix points d'avance.

Les Spurs ont des goûts tels que Brighton, Norwich et Southampton peu de temps après, il vous serait donc très difficile de vous opposer à l'obtention d'un maximum de points et au dépassement de leurs rivaux londoniens.

