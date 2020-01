La «formule Conchita» fait revivre Garbiñe

Chaque effort a sa récompense, et Garbiñe Muguruza Il l’a obtenu sous forme de finale en Australie. L’espagnol a récupéré sa meilleure version de la main de Conchita Martínez et ce samedi, il disputera pour la première fois de sa carrière la finale de l’Open d’Australie. De la main de son entraîneur actuel, déjà conquis Wimbledon en 2017, en battant Venus Williams en finale et le Cincinnati Premier 5.

En septembre de la même année, il a fini par devenir numéro un de la WTA, déjà avec Sam Sumyk en charge, bien que l’Aragonais ait toujours été très conscient de son élève actuel. Depuis lors ça fait deux ans et demi de calvaire dans lequel il n’a pas levé la tête et les résultats étaient inquiétants, à tel point qu’il a chuté à la 32e place du classement. C’est pourquoi il a décidé de mettre fin à sa relation de travail avec le sélectionneur français en juillet dernier.

En novembre, le retour de Conchita a été officialisé En tant qu’entraîneur de Garbiñe avec un objectif clair: retrouver son meilleur niveau. Dit et fait. Muguruza a commencé le cours en faisant des demi-finales à Shenzhen, tandis qu’à Hobart seul un petit virus a pu le contraindre et l’a forcé à se retirer en quart de finale. Malgré cela, la main de l’entraîneur aragonais commençait à se faire remarquer.

Le joueur de tennis de Caracas a atteint le premier majeur de l’année quelque peu affecté par ce virus qui l’a exclu de Hobart, et a fait 6-0 contre Shelby Rogers à ses débuts, mais a tiré des forces d’où il n’avait pas à lever le jeu (6-1 et 6-0). Avec le passage des tours, il s’améliorait et récupérer ce niveau qui l’a conduit à être numéro un il y a deux ans et demi. Au moment de vérité, contre Svitolina, lors de son premier match contre un top 10, Garbiñe a montré qu’il était de retour et a submergé l’Ukrainien.

Le changement d’habitudes et d’équipements a été déterminant

Le secret du succès de la formule Conchita réside dans la pré-saison. Annoncez votre retour à la fois ils sont allés à San Diego pour commencer à préparer la saison 2020 avec une équipe de travail très renouvelée. Sam Sumyk n’a pas non plus été le seul changement par rapport à l’année dernière Il a un entraîneur physique différent.

Fin 2019, il a terminé avec son entraîneur physique Laurent Lafitte et a plutôt engagé l’Argentin Santiago de Martino. Un autre des nouveaux visages de ce personnel d’entraîneurs est celui de la physiothérapeute Cathrin Junker, qui a remplacé Alicia Cebrián. Le lieu de travail pendant la pré-saison a également varié, car cette fois, ils ont choisi Genève et San Diego au lieu de Los Angeles.

Les nouvelles habitudes ont pris effet et Garbiñe est de retour pour obtenir son meilleur tennis dans cet Open d’Australie. De plus, il a montré une force physique et mentale qui a été la clé pour surmonter les rencontres difficiles de Melbourne, en particulier les deux dernières contre Pavlyuchenkova et Halep. Ce changement a provoqué un changement de tendance radical pour le mieux et l’a conduit à disputer la finale lors du premier Grand Chelem du parcours.