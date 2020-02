La formule de la petite balle fonctionne

Les Houston Rockets ont clairement indiqué qu’ils se pencheraient sur cette composition de petites balles il y a environ un mois après que Clint Capela se soit blessé.

Ils ont battu les Mavericks en utilisant le plus petit alignement jamais trotté sur un terrain de basket-ball avec pas un seul joueur de plus de 6 pieds 6 pouces touchant le terrain et ils ont été rapidement torréfiés par les experts de la NBA et les fans.

Nous avons tout entendu. Les tweets volaient. Tout de “comment vont-ils saisir un seul rebond” à “oh, Anthony Davis va-t-il CIRE ces mecs en séries éliminatoires” était sur la table. J’étais l’une de ces persones.

Maintenant, je voudrais utiliser cette plate-forme pour manger rapidement du corbeau avec une touche de sauce mumbo sur le côté si possible.

La stratégie de Houston fonctionne réellement! Les alignements ultra-petits des Rockets n’ont pas seulement été bons – ils ont été dominants. Ils ont une fiche de 8-2 lors de leurs 10 derniers matchs en jouant dans cette formation de petites balles et une fiche de 5-1 contre les équipes éliminatoires dans cette période. Ils ont joué contre Anthony Davis, Rudy Gobert et Kristaps Porzingis et ont toujours remporté des victoires grâce à leur score offensif de 116,6 au cours des 10 derniers matchs.

Ils ont montré que cela peut fonctionner. Pourquoi? Parce que personne ne sait vraiment comment les garder.

Les Rockets trottent sur des files d’attente avec cinq tireurs qui sont tous des joueurs de périmètre et cela signifie qu’il y a littéralement toujours une tonne d’espace pour qu’ils attaquent dans la peinture.

Qu’est-ce que tu es vraiment censé faire ici? James Harden prend un petit garde sur lui et commence à rouler jusqu’à la jante. Vous venez et aidez? Boom. Lob.

Cette peinture semble avoir autant d’espace que le ciel la nuit.

C’est une coupe facile pour Ben McLemore et une passe facile pour Harden sans pratiquement aucune bonne aide au sol. Vous pensez que ça change avec un vrai grand homme au sol, non?

NAN. Ils l’ont également fait pour Rudy Gobert.

Je n’ai aucune idée de ce que tu es censé faire avec James Harden qui vient à toi dans une peinture vide avec un cutter en chemin. Apparemment, le joueur défensif en titre de l’année non plus.

Il y a encore des questions légitimes sur la façon dont les Rockets se comporteront sur une série de 7 matchs contre, disons, un Nikola Jokic ou un Anthony Davis. À la fin de la journée, la hauteur est la hauteur. Et c’est en grande partie à cela que revient le basket-ball.

Mais il est temps de cesser de douter que cette formule soit la bonne pour les Rockets ou non. Cela fonctionne – pour l’instant, au moins.

