La forte réponse de Simone Biles au tweet d’anniversaire de USA Gymnastics

La gymnaste féminine la plus dominante de l’histoire a eu 23 ans samedi, mais Simone Biles veut plus de USA Gymnastics qu’un tweet d’anniversaire insouciant.

Le compte Twitter officiel USA Gymnastics a partagé samedi un point culminant des Biles des Championnats américains de gymnastique 2019 et a écrit que Biles “ne fera que nous étonner et faire l’histoire.” USA Gymnastics a incorrectement étiqueté Biles, cependant, étiquetant par erreur un compte créé par un fan. Biles a cependant vu le message et a répondu en réitérant son appel à une enquête indépendante sur le scandale Larry Nassar.

Biles a appelé à plusieurs reprises à une enquête indépendante et a été l’une des nombreuses victimes à avoir sévèrement critiqué l’offre de règlement de 215 millions de dollars proposée par USA Gymnastics.

Il a été rapporté en novembre dernier qu’après que Biles avait exprimé ses inquiétudes au sujet de Nassar en 2015, elle ne faisait pas partie de l’enquête interne de USA Gymnastics à l’époque. Biles a annoncé publiquement en 2018 qu’elle avait été abusée sexuellement par Nassar, et selon le Wall Street Journal, Biles n’a été approchée que par USA Gymnastics après sa révélation.

Aly Raisman a également appelé à plusieurs reprises à une enquête indépendante pour découvrir les actes répréhensibles au sein de USA Gymnastics.

