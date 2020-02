La France signe une victoire aux points bonus contre l’Italie dans le choc des Six Nations

Romain Ntamack a couru dans le score de points bonus à Paris pour sceller la France à cinq essais une victoire inégale de 35-22 contre l’Italie.

L’entraineur toulousain a connu un après-midi mitigé, aux prises avec des tirs au but dans des vents forts causés par Storm Ciara.

Romain Ntamack a joué pour la France dimanche

Mais le joueur de 20 ans est venu bien pour le quatrième score des Bleus, car les hommes de Fabien Galthie ont remporté deux victoires sur deux pour rejoindre l’Irlande en tant que seule autre équipe avec un record de 100% dans la compétition.

Teddy Thomas, Charles Ollivon, Gregory Alldritt, Ntamack et Baptiste Serin se sont tous croisés pour les Français, qui ont remporté la victoire malgré plusieurs phases de jeu offensif capricieux.

L’ailier électrique des guêpes Matteo Minozzi, le talonneur Federico Zani et Mattia Bellini ont réussi des essais pour le combat contre Azzurri, mais l’équipe de Franco Smith a encore glissé à une 24e défaite consécutive des Six Nations.

La France n’a pas gagné les Six Nations depuis son Grand Chelem de 2010, mais après avoir ajouté cette victoire finalement facile sur l’Italie au scalping de l’Angleterre, l’espoir est grand que la sécheresse puisse prendre fin.

Le 22 février, les hommes du nouvel entraîneur-chef Galthie seront confrontés à un test rigoureux de leurs titres de compétences en titre.

Prenez en compte le retour de l’entraîneur de la défense Shaun Edwards dans son ancien terrain de jeu du Stade de la Principauté, et cette rencontre sera sans aucun doute cruciale pour la composition de l’ensemble du tournoi.

Fabien Galthie a vaincu l’Italie

Les Bleus ont pris le contrôle tôt, Thomas se précipitant après une accumulation soignée.

Flanker Ollivon a ensuite doublé le nombre d’essais des hôtes, frappant la ligne à courte distance.

Ntamack a eu du mal avec le ballon sur le tee dans des conditions de plus en plus orageuses, et un mini affaissement des Français a permis à l’Italie de reprendre le combat.

La star des guêpes Minozzi a couronné un beau coup en 13 phases avec un score pour le moral des Azzurri, qui avait l’excellent Jake Polledri à remercier d’avoir créé l’espace de milieu de terrain nécessaire pour l’essai.

Le puissant flanker de Gloucester a pour une fois opté contre la force brute, au lieu de pivoter et de délivrer une jolie passe dans le dos, avec la ligne de mannequin timide de Braam Steyn qui renverse également les Français.

Le penalty d’Allan juste avant la demi-heure a entraîné l’Italie à une distance touchante à 13-10, mais les visiteurs n’ont pas réussi à revenir suffisamment pour modifier le résultat.

La France numéro huit Alldritt a galopé chez elle après avoir tapi sur l’aile gauche et avoir été dûment munie d’une superbe passe flottante d’Antoine Dupont.

La France a remporté deux matchs consécutifs des Six Nations

Le petit demi de mêlée général des Bleus avait un autre match à retenir, se promenant dans les franges et dirigeant son équipe avec style.

Et son évanouissement à Alldritt a permis au grand attaquant de presque un walk-in, pour laisser la France mener 23-10 à la pause.

Un troisième trimestre largement oubliable s’est déroulé sans incident, avant que la France ne scelle le point bonus.

Le rallye de l’Italie en première mi-temps s’était longtemps évaporé lorsque Ntamack a coupé en deux la défense visiteuse, ratissant pour un essai facile, et le quatrième de Les Bleus.

Le talonneur de remplacement Zani s’est inscrit pour l’Italie, pointant le ballon contre la base du poteau pour le deuxième essai d’Azzurri.

Et cela a mis en place un dénouement nerveux inutile pour les Français, qui ont invité encore plus de pression lorsque Ntamack a renversé une balle haute.

Encore une fois, les Italiens n’ont pas réussi à faire quelque retour que ce soit, et le demi-arrière de remplacement Serin a étourdi l’Azzurri avec un essai rapide.

Le demi de mêlée a couru clairement avec des esprits rapides, cherchant à tourner la défense et battant la couverture au ballon pour marquer.

L’Italie a réussi le dernier mot, Bellini rentrant à la maison après la pause de Jayden Hayward. Mais la France continue à avancer, la bataille décisive restant à venir à Cardiff.

