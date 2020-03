La générosité de Paul Pogba, Wayne Rooney achetant un Big Mac pour Cristiano Ronaldo à Manchester United, la jonglerie d’Oleksandr Usyk et bien d’autres choses que nous aimions

Ce fut un week-end difficile pour les fans de football en Angleterre.

Vendredi, il a été annoncé que la Premier League et l’EFL seraient reportés au 3 avril en raison de la pandémie de coronavirus.

La maladie a infecté 162 000 personnes dans le monde, dont plus de 6 000 décès.

Alors sans football, que s’est-il passé dans le monde du sport ce week-end? talkSPORT.com sélectionne certains des faits saillants.

Alex Oxlade-Chamberlain et sa petite amie s’amusent isolément

Le milieu de terrain de Liverpool Oxlade-Chamberlain et sa petite amie, la star de Little Mix, Perrie Edwards, ont profité de leur temps à la maison dans l’isolement.

Edwards a mis en ligne une vidéo du couple dansant sur la chanson Pretty Girl de Maggie Lindemann tout en grimpant des escaliers.

Tout le monde savait qu’Edwards pouvait danser en raison de son succès avec Little Mix, mais Oxlade-Chamberlain a clairement aussi des mouvements.

La formation impressionnante d’Oleksandr Usyk

Usyk devrait combattre Dereck Chisora ​​à l’O2 Arena le 23 mai, un match de boxe qui pourrait être annulé en raison du coronavirus.

Et il s’y prépare d’une manière unique.

Dans une vidéo téléchargée sur sa page Instagram, Usyk est en train de jongler avec trois balles de tennis sur une planche d’équilibrage.

Il ne semblait pas avoir transpiré…

Football Manager a un nombre record de joueurs

Football Manager est l’un des jeux les plus populaires pour les fans de football.

Mais le jeu de simulation a atteint de nouveaux sommets ce week-end, probablement grâce au report des matchs de football à travers le monde.

Miles Jacobson, directeur du studio de Sports Interactive, a révélé que près de 90 000 personnes avaient obtenu leur dose de football en jouant au jeu via Steam – une plate-forme de distribution numérique pour les jeux vidéo.

Il a déclaré: «# FM20 est actuellement joué par 84 063 d’entre vous via Steam, qui est un nouveau record. Et devrait encore augmenter aujourd’hui. Merci d’avoir choisi notre travail pour vous divertir en cette période d’auto-isolement dans de nombreux pays du monde. Veuillez garder tout le monde en sécurité x. »

Il a révélé plus tard que pas moins de 89 864 utilisateurs jouaient au jeu dimanche après-midi.

La générosité de Paul Pogba

Dimanche, à l’occasion de son 27e anniversaire, Pogba a mis en place une page de collecte de fonds pour l’UNICEF dans le but d’aider les enfants touchés par le coronavirus.

Le milieu de terrain de Manchester United a promis de doubler le fonds si son objectif de 27 000 £ était levé.

Il a déclaré: «L’impact d’une épidémie à grande échelle, en particulier sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense.

«C’est mon anniversaire et je suis toujours reconnaissant que moi, ma famille et mes amis soient en bonne santé. Néanmoins, tout le monde n’est pas en bonne santé en ce moment.

«La pandémie de # coronavirus affecte la santé et la vie de nombreuses personnes, y compris les enfants.

«L’impact d’une épidémie à grande échelle, en particulier sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense.»

Il a ajouté: “Dans des moments comme celui-ci, nous devons nous unir.”

C'est mon anniversaire et je suis toujours reconnaissant que moi, ma famille et mes amis soient en bonne santé. Néanmoins, tout le monde n'est pas en bonne santé en ce moment. ⠀ La pandémie de # coronavirus affecte la santé et la vie de nombreuses personnes, y compris les enfants. ⠀ L'impact d'une épidémie à grande échelle, en particulier sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense. ⠀ ⠀ @UNICEF contribue à prévenir la propagation du #Coronavirus en fournissant des fournitures médicales vitales, en consultant les communautés et en mettant en œuvre des campagnes de prévention. Il est prioritaire de stopper la propagation de ce nouveau virus et la désinformation qui se propage à ses côtés. ⠀ ⠀ Dans des moments comme celui-ci, nous devons nous réunir. 🤝⠀ ⠀ Avec votre aide, j'espère aujourd'hui lever 27 000 £ pour aider à combattre cette guerre et je doublerai le montant si nous atteignons l'objectif. ⠀ Si nous parvenons à atteindre notre objectif, il suffira de fournir: ⠀ ⠀ * 333 332 paires de gants jetables pour les agents de santé + ⠀ * 2 777 masques chirurgicaux pour aider à prévenir la propagation de la maladie + ⠀ * 9 615 ensembles de lunettes ventilées ⠀ ⠀ Pour faire un don, allez sur ma page Facebook ou cliquez sur le lien dans ma biographie. ⠀ Pour plus d'informations: https://www.unicef.org.uk/coronavirus-facts/ ⠀ ⠀ Tout montant sera le bienvenu pour aider à combattre cette guerre contre # COVID19 💪🏾⠀ ⠀ Merci pour tout votre soutien 🙏🏾⠀ Restez en sécurité !

L’histoire de Big Ro de Wayne Rooney impliquant Cristiano Ronaldo

Rooney a révélé qu’il avait une fois acheté à Ronaldo un hamburger Big Mac de McDonald’s dans le but d’aider son ancien coéquipier de Manchester United à prendre du poids.

Ronaldo avait une silhouette maigre lorsqu’il a rejoint United en 2003, et Rooney, qui est arrivé un an plus tard, avait une façon inhabituelle de l’aider à gagner du poids – pour un footballeur de toute façon.

L’ancien attaquant anglais a déclaré au Times: «Avec Cristiano, quand je suis arrivé à United pour la première fois, nous allions aux matchs et nous entraînions ensemble.

«Je me souviens de la nuit avant un match qui s’est arrêté chez McDonald’s parce qu’il voulait un Big Mac.

«Il essayait de prendre du poids parce qu’il était si mince.

“Je conduisais la voiture, je devais passer par le drive-in pour lui procurer un Big Mac!”

.

Cristiano Ronaldo (à gauche) et Wayne Rooney (à droite) ont remporté trois titres de Premier League ensemble à Man United

Geste de la banque alimentaire des clubs de Premier League

Avec le report des matches de football en Angleterre, beaucoup de nourriture aurait pu être gaspillée.

Mais pas si vous étiez Liverpool, Newcastle, Brighton, Tottenham, Man City ou Aston Villa.

Avec une absence de trois semaines pour la Premier League, qui pourrait être prolongée, les Reds ont fait don de 40 000 £ à la banque alimentaire de North Liverpool.

Pendant ce temps, Newcastle, Brighton, Tottenham, Man City et Aston Villa ont fait don de nourriture non utilisée de la journée 30 à divers abris de nuit et soupes populaires.

Le pari de Cesc Fabregas avec Willy Caballero

Fabregas a raconté une histoire sur un pari qu’il a perdu contre l’ancien coéquipier de Chelsea Caballero, qui s’est terminé par que l’Espagnol a acheté au gardien de but un Range Rover.

Sur Twitter, Fabregas a écrit: «Donc, après qu’un joueur a déjà raconté à la presse l’histoire de ce qui s’est passé le jour de 2018 et que beaucoup de gens m’ont demandé si c’était vrai, c’est parti. Plusieurs fois pendant de nombreuses années après l’entraînement, je reste un peu plus longtemps pour prendre des sanctions.

«J’ai toujours fait de petits paris avec les gardiens de but pour mettre un peu de piquant dans le défi. Pour une raison quelconque, je n’en ai jamais vraiment manqué un. Alors un jour, je suis devenu trop confiant et ça a dérapé.

«C’était au tour de Willy Caballero et je lui ai dit que s’il le sauvait, je lui ferais un Range Rover. Malheureusement pour moi, il l’a sauvé devant toute l’équipe afin que vous puissiez imaginer comment ça s’est passé… Je suis passé de me sentir plus confiant à me sentir le gars le plus stupide sur terre.

«Tout le monde criait et riait évidemment que je devais payer ma dette. Je suis allé dans un parc à ferrailles et j’ai trouvé un Range Rover détruit qui ne pouvait pas du tout être utilisé pour 950 £ alors j’ai dit, vous savez quoi? Je vais comprendre.

“Le lendemain, ils ont amené sur le terrain d’entraînement et bien … je vais vous montrer le reste sur une vidéo. La leçon de l’histoire est la suivante: ne pariez pas du tout à tout prix. “

