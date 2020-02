La Getafe avant le départ d’Angel à Barcelone: ​​”Nous sommes prêts à assumer cette situation”

Ángel Martín a évoqué l’intérêt présumé de l’équipe catalane à signer son attaquant en remplacement de J’ai tremblé. Selon le directeur sportif de Getafe, n’a aucune trace de l’intérêt de la Barcelone pour Angel Rodriguez, bien qu’il affirme que le club est prêt à affronter son départ.

“Pour nous, Angel serait une victime importante, mais nous sommes prêts à assumer cette situation.. Nous n’avons aucune nouvelle de cet intérêt de Barcelone », a déclaré Ángel Martín lors de la présentation de Tabac. Et, en plus de présenter celui qui était au cœur de la Lift, Getafe a récemment fait de même avec Deyverson, un joueur de football qui joue dans la même démarcation que Ángel Rodríguez. Si les Canaries partaient, dont la signature coûterait Barcelone 9 millions d’euros, Bordalás garderait Jaime Mata, avec Jorge Molina et avec Deyverson comme avant.

Ángel Torres, prêt à faciliter le départ d’Ángel Rodríguez à Barcelone

Angel Torres a récemment reconnu que le Getafe J’avais reçu des offres à la fois pour Jaime Mata et pour Angel Rodriguez et qu’il comprendrait que ce dernier a fini par quitter l’équipe. «Mata m’a fait une offre de la Premier League. Mais Mata est très heureuse. Pour le moment, il ne veut pas partir. Et Ángel Rodríguez a également eu des offres et a eu la bravoure, qu’en lui offrant beaucoup d’argent, il a toujours dit non. Je vous remercie. Mais Je comprendrais qu’il est parti dans un instant parce qu’il voudrait gagner plus d’argent», A déclaré le président de Getafe.

Le nombre d’Ángel Rodríguez avec Getafe qui a attiré l’attention de Barcelone

À ses 32 ans, l’attaquant des Canaries est l’un des éléments clés de la Getafe de Bordalás qui est encore, une saison de plus, la révélation de LaLiga, troisième du tableau. Ángel a participé à 27 matchs toutes compétitions confondues et a marqué 13 buts.

Angel Rodriguez a une clause de résiliation de 9 millions, montant qui serait abordable pour Barcelone, et aussi, le joueur accueillerait sa carrière dans une grande.