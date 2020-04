La grande dépression du PSG

Le coronavirus a percé la bulle du PSG. Les nouveaux riches du football mondial pourraient ne plus l’être à cause des pertes dérivées de la suspension de la ligue française. Cela a conduit à une confrontation entre les propriétaires du club et l’équipe, qui hésitent à baisser le plancher. A tout cela, il faut ajouter que Al-Khelaifi Vous devrez témoigner en Suisse pour falsification de documents et corruption passive.

En début d’après-midi de mardi, la bombe a explosé en France. Édouard Philippe, Premier ministre français, a annoncé par surprise que la ligue française a été suspendue et cela a sonné l’alarme dans toutes les équipes de Ligue 1. Parce qu’elles présentent de terribles pertes économiques dues à l’arrêt de la compétition.

Le plus le PSG, qui pourrait perdre jusqu’à 215 millions pour la suspension du championnat de France. Al-Khelaifi a déjà souligné il y a quelques semaines que cela entraînerait des pertes économiques “Terrible” pour un club qui ne paie rien de plus et rien de moins que 371 millions de salaires avec un budget total de 671 kilos.

Pour cette raison, face à cette énorme masse salariale gonflée sur la base de transferts de plusieurs millions de dollars, les propriétaires du club parisien ont présenté aux joueurs une offre de réduction de salaire qu’ils ont rejetée. Cela a provoqué un grave conflit entre la direction et le personnel et la tension se fait actuellement sentir dans l’environnement. Certaines stars auraient refusé de baisser leur salaire et maintenant Marquinhos et Thiago Silva ils négocient selon ce que dicte le syndicat des joueurs français.

Aux pertes économiques et au conflit entre les footballeurs, il faut ajouter que Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et du groupe beIN Sports, devra être cité par le Tribunal pénal fédéral suisse comme responsable de gestion déloyale et d’incitation, de falsification de documents et de corruption passive, qui sont tous liés à l’attribution des droits des télévision des Coupes du Monde de 2026 et 2030.

Des doutes sur l’avenir de Mbappé

Tout ce climat de tension au PSG peut être déterminant dans la signature de Mbappé pour lui Real Madrid. L’équipe de France continue de persuader le footballeur français de renouveler son contrat avec l’entité qui expire l’année prochaine 2022 et au Bernabéu ils attendent d’éventuels événements. L’environnement du footballeur a déjà donné sa parole aux émissaires de l’équipe blanche qui ne renouvelleront pas avec le PSG et tous ces événements récents pourraient lui faire franchir le pas définitif pour atterrir à Castellana.