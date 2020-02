La grandeur de Zion Williamson peut être débloquée avec ce jeu de pélicans

Zion Williamson n’a même pas deux semaines dans sa carrière en NBA, mais en seulement 26,3 minutes par match, Incredible Hulk de la NBA est déjà en moyenne de 19,5 points et 8,2 rebonds, avec un PER de 24,5 et un taux d’utilisation supérieur à tous les Pélicans non nommés Brandon Ingram.

Lorsqu’il est sur le terrain, la Nouvelle-Orléans surclasse son adversaire par une marge plus large que les Milwaukee Bucks. Dans les 130 minutes que les Pélicans ont joué sans lui pendant cette séquence, leur attaque passe de la ligue à environ 20e; à l’autre extrémité, ils se désintègrent.

Flash info: Williamson est incroyable et les Pélicans ont une fiche de 3-3 depuis son premier match, avec la septième meilleure note nette de toute la ligue. Mais après la défaite de dimanche contre les Rockets de Houston, Alvin Gentry a été frustré par l’incapacité de son équipe à nourrir le peloton de tête du classement général n ° 1. “Zion ne peut pas passer quatre minutes sans toucher au ballon de basket et c’est à moi”, a-t-il dit. “C’est quelque chose que je dois faire en sorte que cela ne se reproduise plus. J’en assume donc la responsabilité. Et si nous ne le lui donnons pas et ne l’exécutons pas, alors nous devons avoir différentes personnes dans le jeu. C’est aussi pour moi. “

Il y a deux façons évidentes de faire avancer Williamson. Ils peuvent le poster près du bloc gauche (un endroit qui lui permet de retourner son épaule droite et de pousser celui qui le garde sous le panier). Ils peuvent lui lancer le ballon en transition et le laisser chasser les décalages contre une défense en retraite. Ou ils peuvent le mettre dans un pick-and-roll – principalement comme cribleur, mais assez tôt en tant que quelqu’un avec le ballon dans les mains, également – déverrouillant peut-être le saut vertical le plus intimidant de la NBA lors des escapades sur la jante.

Pour ce que ça vaut, les attaques de l’extérieur de la peinture n’ont pas été une grande option. Williamson n’a tenté que deux trios depuis ses débuts et n’a pas encore tenté un seul coup de saut de milieu de gamme dans sa carrière. Mais dans les situations où il est hors du ballon du côté faible, il existe un autre moyen de le faire avancer: une mauvaise direction conçue qui appartient à un terrain de football. (Pour encore plus de détails sur les différentes façons dont les pélicans l’utilisent, assurez-vous de lire ceci de Mike Prada.)

Les Pélicans ont utilisé le même concept la saison dernière avec Julius Randle, mais Williamson l’élève à un niveau différent. Voici à quoi cela ressemblait pendant la pré-saison:

C’est un pick-and-roll qui n’est pas conçu pour frapper un homme de roulis, le sauter dans le coin ou couler un pull-up. Au lieu de cela, Lonzo Ball et Jrue Holiday ne recherchent que Williamson. Il est la cible, en tirant sur un écran fixé par l’homme du rouleau (dans les deux pièces ci-dessus, ce serait Jahlil Okafor).

Au cours des deux dernières semaines, la Nouvelle-Orléans a tenté de recréer le succès de cette pièce, souvent avec des rebondissements prémédités destinés à faire deviner les défenseurs. Parfois, cela signifie changer où il est au sol, comme ce fut le cas lors d’une victoire contre les Cavaliers de Cleveland, où Williamson court vers un pick-and-roll latéral Ingram-Derrick Favors le long de la ligne de base.

Favors ne filtre pas Tristan Thompson, mais il n’a pas à le faire – le moment où Thompson essaie de reprendre son souffle est le moment où Cleveland abandonne deux points. Williamson est trop rapide.

Ci-dessous, vous voyez Ingram lire le comportement de la défense au lieu d’un script, mais les résultats sont les mêmes. L’enthousiasme cinétique soudain de Williamson lui permet de labourer dans un espace ouvert dès que son homme aide au lancer initial de Favors, tout en garantissant un lay-up ou un voyage vers la ligne des lancers francs.

Seuls trois joueurs ont marqué des coupes plus prolifiques que Williamson: Deandre Ayton, Bam Adebayo et Clint Capela. À cette fin, il se classe actuellement dans le 75e centile sur la base des points par possession, et seul Capela fait en moyenne plus que les cinq points de Williamson sur une coupe par match.

Mais parfois, même l’athlète le plus électrique ne peut pas surmonter un jeu qui se défait en raison d’un mauvais timing, d’un espacement défectueux et de certains coéquipiers qui ne font pas ce qu’ils sont censés faire. Cela peut paraître fou, mais absorber un talent indéniable peut parfois être fastidieux. Dans les six premiers matchs de Williamson, nous avons déjà vu des actions conçues pour le faire s’effondrer pour une raison ou une autre.

Ici, au lieu de rouler fort et de mettre son corps dans Trey Lyles, Favors attrape un laissez-passer qui était destiné à Williamson.

Et dans la pièce ci-dessous, le timing et le placement de Williamson au sol sont désactivés. Regardez-le reculer pour se lancer en courant, forçant Ball à prendre quelques dribbles supplémentaires et à rendre le transfert plus maladroit qu’il ne devait l’être.

L’objectif fondamental de ces jeux est de tirer parti de l’un des joueurs les plus explosifs de l’histoire de la NBA. Laissez-le plonger dans la peinture pendant que ses coéquipiers occupent la moitié de l’attention de la défense. C’est génial, et malgré quelques douleurs de croissance précoces, il devrait rester au sommet du manuel de Gentry. Une fois que les pélicans seront en mesure de l’exécuter avec une meilleure sensation, un meilleur timing et une meilleure conscience – leur nouveau départ cinq écrase les gens – ralentir Williamson sera encore plus exigeant physiquement et mentalement qu’il ne l’est déjà.