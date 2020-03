La guerre d’indépendance du CSD contre Javier Tebas et les derniers vestiges de Miguel Cardenal

Le Conseil supérieur des sports vit un moment de changement. Le plus haut corps du sport espagnol a commencé une rénovation majeure dans ses différents segments avec l’arrivée d’Irene Lozano et ne fait que commencer. Le secrétaire d’État aux Sports est clair qu’il est temps de changer bon nombre des procédures qui avaient été viciées ces dernières années et que son prédécesseur au poste Miguel Cardenal – actuel travailleur de Mediapro – en étroite collaboration avec Javier Tebas – président de la Ligue et partenaire de Jaume Roures – contrôlait à l’ombre.

Thèbes avait jusqu’à présent eu une grande influence sur la CDD. Le décret-loi du sport de 2015 a accordé un pouvoir tacite et factuel au plus haut président de la Ligue au point d’influencer les fédérations, le Conseil et le tribunal administratif des sports lui-même. Lozano bénéficie du plein soutien du gouvernement pour changer comment les choses avaient fonctionné jusqu’à présent.

«La CSD veut avoir son propre espace d’action et que le TAD soit un espace gouvernemental pour le sport», impact du Conseil supérieur du sport lui-même. Cette idée de modernisation de Lozano est entrée en collision frontale avec la vision de Thèbes dans la dernière Commission directive du CSD, où le président de la Ligue a voté contre la décision du gouvernement de renouveler quatre membres du TAD.

Le Conseil d’administration constaterait par la suite une irrégularité lors de ladite réunion du Conseil d’administration du CSD. Thèbes, le président de la Fédération du ballon Julián García et le directeur du Comité paralympique Alberto Jofre n’auraient jamais dû avoir le droit de vote car son mandat de membre de l’agence a pris fin le 5 novembre 2019.

Comment est-il possible que la CSD n’en ait rien su? Comme OKDIARIO l’a appris, le service juridique du Conseil, dont il est parti controversé il y a quelques semaines Ramón Barba, n’a pas fourni ces informations à l’équipe d’Irene Lozano. Dès qu’ils ont remarqué, ont envoyé une lettre pour avertir les trois impliqués de ce qui s’est passé et expliquez que le renouvellement sera effectué dans les cinq jours.

La lettre a attrapé un Thèbes qu’il pouvait faire et défaire à sa guise dans le CSD. L’équipe d’Irene Lozano vise à obtenir son propre espace et à retrouver une indépendance qui a été perdue ces dernières années. «À d’autres moments, il était impensable qu’ils envoient ce type de lettre à Thèbes », ajouté de la CDD, “bien que les temps changent.”

Après plusieurs présidents de paille à la tête du CSD, Lozano arrive avec l’intention de donner un nouvel élan. Thèbes et l’entreprise en prennent note car le bar ouvert a été terminé au Conseil supérieur des sports. Le gouvernement veut prendre des cartes dans le sport et ne permettra à personne d’imposer les critères. L’ADT le plus féminin de l’histoire est la première de quelques autres réclamations d’une Lozano qui veut marquer son territoire.