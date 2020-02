La gueule de bois fantastique 2019: regrets et réalisations

Photo de Jayne Kamin-Oncea / .

Discuter des plus grandes surprises et déceptions de la saison 2019

Aujourd’hui, nous nous replongeons dans la pré-saison pour voir qui a fini par être les plus grandes surprises et déceptions de cette saison, ainsi que pour spéculer sur les raisons pour lesquelles le succès de chaque joueur a été renforcé ou étouffé. Nous parlons de dormeurs qui ont payé comme Chris Godwin et Austin Ekeler et des joueurs qui nous ont brûlés comme Baker Mayfield, Odell Beckham Jr. et Adam Thielen.

Hôtes: Danny Heifetz, Danny Kelly et Craig Horlbeck

