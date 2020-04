La gymnaste Elsa García reporte sa retraite du Covid-19 d’un an

April Del Rio

Journal La Jornada

Vendredi 17 avril 2020, p. a12

Elsa García se dirigeait vers sa dernière année en tant que gymnaste, mais le report des Jeux olympiques reportera sa retraite et prolongera la possibilité de se qualifier pour la joute dans l’épreuve tous azimuts, après avoir surmonté une opération au dos qui l’a laissée de côté pendant un an , après cela, avec l’équipe tricolore, ils ont échoué dans la tentative d’obtenir un billet, ce qui aurait été historique pour le Mexique, et que les places individuelles pour les appareils ont déjà été attribuées dans des coupes du monde, auxquelles ils n’ont pas assisté.

Le gimasta regiomontana partage dans une interview ce que la situation mondiale du coronavirus a signifié:

Cela me cause tout; Au début, elle était en colère, incertaine quant au report ou non des Jeux; Avec le report, nous avons mis un pop-corn sur ce sujet et réorganisé notre vie, dit l’athlète de 30 ans, qui a été classé comme le plus élégant par la Fédération internationale de gymnastique.

«En effet, j’avais prévu de prendre ma retraite après ces Jeux et d’entamer une nouvelle étape de ma vie, mais le rêve est toujours là et je pense que j’ai tout fait pour me qualifier: surmonter une opération du dos, revenir, assister à des compétitions internationales sur L’année dernière et maintenant je suis sur le point de réaliser ce deuxième rêve d’aller aux Jeux olympiques.

Il se rapproche du temps, la vérité est que je n’ai pas pensé à abandonner ce rêve, j’ai simplement dû ajuster à nouveau mon calendrier mental pour la nouvelle date (juillet 2021) et ensuite continuer avec les autres plans que j’avais en tête, a noté la gymnaste, qui prévoit de se marier en janvier et assure qu’il le fera; la lune de miel est simplement reportée, car si je me prépare pour les Jeux Olympiques, la vérité est que je ne peux pas partir en vacances.

Elle souhaite également poursuivre sa carrière professionnelle dans le design de mode, qui vise à déboucher sur des vêtements de sport. Il y a beaucoup de choses que j’aime faire et je les ai mises un peu de côté pour le sport, qui consomme vraiment cent pour cent de mon temps, de mes efforts et de mon esprit.

Elsa risque d’être enfermée à son domicile de Monterrey, où elle a pris des matelas et du matériel du gymnase et effectue une formation réduite, toujours en communication avec son entraîneur, Antonio Martínez Barraza.

Pour l’instant, elle s’efforce de se maintenir et assure qu’elle sera prête pour le classement olympique du Championnat panaméricain, qui donnera deux billets au vainqueur et finaliste du concours multiple.

Bien sûr, c’est difficile; Les États-Unis, le Canada, le Brésil et le Mexique, nous sommes des pays avec un très bon niveau sur le continent américain, mais la vérité est que le temps nous le dira et le jour de la compétition tout peut arriver. Je vais travailler avec cette approche et j’espère le meilleur résultat, a-t-il ajouté.

