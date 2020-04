La gymnastique des écureuils était le sport dont nous n’avions jamais pensé avoir besoin jusqu’à présent

Il nous a fallu trois semaines avant de devenir si désespérés pour le sport que nous avons commencé à le chercher partout, mais nous y sommes – et c’est spectaculaire.

Cet écureuil d’arrière-cour simple et ordinaire tournant autour d’une mangeoire comme s’il s’agissait d’une promenade dans un parc d’attractions est à la fois hilarant et nous fait réfléchir. Si nous pouvons entraîner des chiens à résister à leur envie de friandises et à marcher parfaitement pendant une exposition canine, nous pouvons sûrement faire en sorte que des écureuils se balancent sur les mangeoires à oiseaux en rotation pour essayer d’obtenir des graines.

La notation serait assez simple:

Acquisition de graines: l’écureuil s’est-il réellement rendu à la nourriture?

Vitesse: À quelle vitesse l’écureuil a-t-il obtenu la nourriture?

Points de style: un panel de juges évalue les tours, les retournements et les manœuvres sur une échelle qui comprend le degré de difficulté, le risque et la chorégraphie avec la musique.

Nous n’avons que du temps à disposition pour le moment, alors faisons en sorte que cela se produise. Pour le bien du monde.