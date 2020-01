La Jamaïque aspire à participer à 10 sports à Tokyo 2020 (+ Photo)

Kingston, 22 janvier (Prensa Latina) L’Association olympique jamaïcaine (JOA) poursuit aujourd’hui sa campagne de qualification vers Tokyo 2020 et le but est d’ajouter des billets dans au moins 10 sports.

Selon Christopher Samuda, président de la JOA, jusqu’à présent la gymnaste Danusia Francis est la seule à avoir une présence sûre dans la foire sous les cinq anneaux de la capitale japonaise et dans les mois à venir, elle pourrait atteindre les exposants de quota des sept autres sports.

Les critères de Samuda parmi les disciplines les plus probables pour la Jamaïque sont le karaté, le football féminin, le rugby (masculin et féminin), le skateboard, l’aviron, le judo, le taekwondo, le cyclisme féminin, la lutte et le badminton. .

«Nous menons notre campagne 10 sur 20 et nous espérons que 10 sports participeront à ces Jeux Olympiques avec un haut niveau. La plupart d’entre eux sont sur le point de se qualifier et nous saurons fin mars si notre campagne aura lieu ”, a déclaré le chef de JOA depuis 2017.

Lors du précédent concours olympique de Rio de Janeiro 2016, la Jamaïque est intervenue avec 63 athlètes, la plupart en athlétisme, ainsi qu’une gymnaste, deux nageurs et un sauteur de trampoline.

Les meilleurs résultats pour la Jamaïque sont sortis du terrain et de l’athlétisme, grâce à six médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze qui lui ont valu la 16e place du médaillé général et le deuxième siège entre les pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

