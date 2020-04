La Jornada: Avec ce qu’elles nous paient, les boxeuses ne peuvent pas sauver: Guadalupe Martínez

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Mardi 28 avril 2020, p. a11

La paralysie des activités sportives a un impact plus important sur les athlètes. Guadalupe Martínez, championne du monde du World Boxing Council en super poids mouche, considère que c’est un effet de la réalité dans laquelle ils font face à l’écart salarial par rapport à leurs collègues masculins.

Cet arrêt des activités rend la situation plus visible et la boxe féminine n’est pas étrangère, explique Martínez; Cette pandémie le démontre, car ce que les femmes sont payées ne permet pas d’économiser pour des événements imprévus, car presque tout ce qui est facturé est engagé dans les coûts de préparation.

En plus de l’énorme écart entre ce qui est payé aux femmes dans les sports professionnels et ce qui est reçu par les hommes, il y a aussi un fardeau supplémentaire sur les responsabilités qui leur sont attribuées et qui interfèrent avec leur formation dans des conditions telles que cet enfermement.

Dans la boxe féminine, les salaires ne nous permettent pas d’avoir de l’argent pour les urgences, explique-t-elle; mais aussi, avec une fille et un garçon, je dois consacrer du temps aux tâches, m’occuper de celles-ci et essayer de ne pas être autant affecté par l’accouchement.

Le champion était prêt à défendre le titre des super mouches au cours de ce premier trimestre; avec l’arrivée de la pandémie, il a dû interrompre sa préparation et essayer de s’adapter à une routine très limitée à la maison.

La boxe demande beaucoup de dévouement, souligne-t-il; Avec des enfants sans école et sans gymnase, je dois essayer de rester en forme avec ce que j’ai. Juste un tapis roulant avec lequel je fais du cardio, donc je ne perds pas la forme physique et certains exercices de force, mais c’est trop peu pour ce dont nous avons besoin.

Lupita est incertaine quant au retour aux activités sportives, selon les calculs, cela peut se produire jusqu’en juillet, alors elle réfléchit aux scénarios que l’avenir réserve.

Vous voulez quand même revenir en arrière, mais maintenant, s’exclame-t-il; «Nous savons que ce ne sera plus comme avant; Tant qu’il n’y aura pas de vaccin contre le coronavirus, ce sera différent pour les athlètes, pour tout le monde… ce ne sera pas facile ».

