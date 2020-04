La Jornada: Créer un syndicat, comment donner un coup de pied à Samson: Claudio Suárez

▲ L’ancien capitaine de Tri a déclaré que l’élimination de la Ligue d’argent aura un impact social et économique sur les places.Photo Jam Media

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mardi 21 avril 2020, p. a10

Dans le football mexicain, ils n’autoriseront jamais une fédération de football, car les dirigeants pensent toujours à tricher, à en profiter. Dans la guilde des joueurs, tout le monde attend de voir qui sera le héros national qui se battra pour vous combattre pour vous avec les propriétaires, mais c’est comme donner un coup de pied à Samson. Ils ont tout à perdre, explique Claudio Suárez, ancien capitaine du Tri.

L’empereur – qui n’est pas d’accord avec l’élimination de la Ligue de promotion – soutient que le gentlemen’s agreement n’a même pas disparu, car «quand un joueur est à court de contrat et dit à sa directive ‘je suis libre, je pars “, ils se fâchent et bloquent d’autres portes, ils manipulent pour sauver de l’argent … En réalité, le pacte continue”.

Il ajoute que la suppression du circuit d’argent aura un fort impact social, économique et émotionnel sur les endroits touchés, qui ne sera pas corrigé en transportant une équipe de la Ligue de développement promise sans la possibilité de le surmonter. Sans promotion, à quoi ça sert? Quelle est la motivation? … Avec cette mesure, la Fédération mexicaine de football met la table pour la nouvelle Ligue mexicaine de football, prévient-il.

Suarez parle à La Jornada depuis son domicile de Los Angeles, où il a été confiné en raison de la pandémie de coronavirus. Il demande qu’au Mexique, les gens prennent les recommandations de santé au sérieux et commente: “Nous avons eu un entretien avec Pau Gasol et Javier Vasco Aguirre, qui nous ont dit en Espagne:” C’est bien, salaud! … Je me chie de peur. ” C’est quelque chose de grave, il faut le comprendre de cette façon », remarque-t-il.

Claudio a milité pendant plus d’une décennie dans le football mexicain et affirme que la chose la plus dommageable a été de supprimer et de mettre des règles sur un coup de tête, «ils ne restent pas dans un projet ferme. Les propriétaires se mettent les pieds les uns aux autres et dans une certaine affaire ils disent: “Il est commode pour moi de tirer de cette façon, demain je vais de l’autre. Ils ne respectent même pas les règles qu’ils ont fixées! »

Il raconte qu’il était sur le circuit éteint avec l’équipe de Pumas Morelos et a ensuite essayé d’apporter une franchise à son Texcoco natif “et ils ne m’ont pas laissé faire, ils ont demandé trop d’exigences inutiles, un stade avec des milliers et des milliers de sièges qui n’allaient pas être remplis même avec toute la municipalité (rires); Tant de demandes sont ce qui a dévoré le budget des équipes de cette division et maintenant elles les accusent d’être insolvables!

«La MLS en a déjà profité, c’est ce que je vois clairement, surtout dans le football en tant qu’entreprise, ils comptent parmi les équipes les plus précieuses celles de création récente: Los Angeles FC, où joue Carlos Vela, et Miami, qui a embauché Rodolfo Pizarro. Aux États-Unis, pour avoir une franchise de départ, il faut investir 300 millions de dollars … Autrement dit, ils sont déjà bien au-dessus.

Leurs statuts ne les modifient que pour s’améliorer, et ils ne s’opposent pas à l’existence d’une fédération de football, en ce moment ils négocient car ils veulent baisser les salaires à cause de la pandémie, mais c’est simple: les deux parties cherchent à s’entendre et toutes gagnent à vaincre explique la crise.

Enfin, Claudio souligne que les fédérations ont choisi le moment le plus inopportun pour tuer le circuit de promotion, en toute contingence, et se sont interrogées sur les avantages de la Ligue de développement proposée:

Si les joueurs vont être U23, alors ils sont plus âgés, avec l’âge pour la première division. Quel développement? Lequel regarder vers l’avenir? Où vont-ils envoyer tous ces footballeurs au chômage? … S’ils pensent vraiment un peu au bien du football mexicain, ils devraient réduire le nombre d’étrangers. Il n’y en a pas d’autre, finit-il.

.