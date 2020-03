La Jornada: Gagné sur le court: Cruz Azul

▲ Les joueurs de machines sont sous observation médicale pour exclure les infections à coronavirus après une visite aux États-Unis. Photo JAM Media

Vendredi 20 mars 2020, p. a10

Jaime Ordiales, président sportif de Cruz Azul, a assuré qu’il souhaitait remporter le titre du tournoi Clausura 2020 de la Ligue Mx tel qu’établi par le règlement de la compétition, et non en raison de l’annulation du concours en raison de l’éventualité sanitaire que le Mexique traverse en raison de l’épidémie. du coronavirus.

Non, vous me connaissez et nous aimerions gagner le tournoi conformément au règlement de la compétition. Aujourd’hui, le chemin est encore long et nous sommes convaincus que le tournoi peut reprendre et que la finale correspondante peut être jouée. Nous allons pas à pas et l’idée est que le tournoi se poursuive comme prévu, a expliqué le manager lors d’un entretien avec le réseau ESPN.

Il a expliqué que l’institution du ciment a été en contact avec les présidents d’autres clubs pour voir ce que nous faisons avec la ligue. La première chose est de protéger la santé de tous et de voir comment nous pouvons trouver le stade où le travail individuel peut être effectué pour les joueurs.

Il a également indiqué que l’équipe dirigée par Robert Dante Siboldi était sous observation constante pour détecter toute contagion possible par le coronavirus, après la semaine dernière, l’équipe s’est rendue aux États-Unis – où le nombre d’infectés a augmenté – pour jouer au jeu de match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf contre le Los Angeles FC, qui a finalement été suspendu, comme toutes les compétitions de ce pays.

La réalité est que tous ceux qui sont allés aux États-Unis ont eu une période d’observation parce que le virus met entre 1 et 14 jours pour incuber, c’est ce que les médecins nous informent, et bien que la moyenne soit de cinq ou six jours, oui Nous avons veillé sur tout, a-t-il expliqué.

Ordiales a indiqué que jusqu’à présent aucun membre de La Maquinaria n’a présenté les symptômes du coronavirus, il n’a donc pas été nécessaire de recourir aux tests médicaux correspondants pour détecter une éventuelle contagion.

D’un autre côté, Tigres a annoncé qu’il poursuivrait les protocoles établis malgré le fait que l’équipe américaine de New York, à laquelle ils avaient fait face la semaine dernière sur leur terrain en quart de finale de la Ligue des champions de la Concacaf, a rapporté que l’un des ses membres ont été testés positifs pour le coronavirus.

À son retour à Nuevo León, toute la délégation composée de joueurs, d’entraîneurs et de personnel administratif, a subi les mesures protocolaires indiquées par le ministère de la Santé et a été maintenue sous surveillance constante pour examiner tout type de symptôme. cela pourrait arriver, a indiqué le club dans un communiqué.

Pendant ce temps, Miguel Herrera, l’entraîneur américain, a annoncé que des tests Covid-19 ont été effectués sur une douzaine de joueurs de la première équipe et qu’ils ont été négatifs.

Le protocole que le médecin a établi est de rendre visite à tous les garçons à la maison, en faisant des tests pour exclure toute circonstance. Le rapport de 12 joueurs a été fait et tout va bien, a déclaré le stratège à TVC Sports.

