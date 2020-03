La Jornada: Hamilton exclut d’avoir un coronavirus

.

Journal La Jornada

Dimanche 22 mars 2020, p. a15

Londres Je veux vous faire savoir que je vais bien, a déclaré le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton sur Twitter, pour terminer avec des spéculations sur sa santé, après sa participation à un acte qui comprenait, entre autres, l’acteur Idris Elba et sa femme. du premier ministre canadien Sophie Gregoire-Trudeau, tous deux avec des résultats positifs pour le nouveau coronavirus. Je n’ai aucun symptôme et cela fait 17 jours que j’ai vu Sophie et Idris, a-t-elle déclaré.

