La Jornada: Il faut se rappeler que la santé est l’essence des Jeux Olympiques: Del Real

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Vendredi 3 avril 2020, p. a12

Je ne suis pas de ceux qui rêvent, mais de ceux qui travaillent pour atteindre les objectifs, a condamné le joueur de marteau Diego del Real, quatrième place olympique à Rio 2016, qui souligne que le principal précepte du sport est la santé et reste en repos actif chez lui à Monterrey, en attendant la reprise de la compétition mondiale jusqu’en Tokyo 2021, bien que la reprise de la pandémie soit encore incertaine.

La décision de reporter les Jeux olympiques est sage. À la fin de la journée, les Jeux olympiques partent de la participation de nombreux pays et athlètes, de la diversité, et rappelez-vous qu’en haute performance, la prémisse fondamentale est que l’athlète est en bonne santé, donc face à ce problème de ne pas être en mesure d’assurer la santé, nous n’étions pas certains qu’il y aurait des performances, a déclaré Del Real, qui était en bonne voie pour atteindre la qualification olympique (77,50 mètres) dans l’une des quatre compétitions annulées aux États-Unis, l’une d’elles ce week-end. , qui servirait également de blanc.

Il est très facile, comme tout le monde le dit, que cela ne se produise pas avant, donc c’était la décision la plus appropriée pour maintenir l’essence des Jeux olympiques, a-t-il déclaré.

D’un autre côté, il n’est pas facile de maintenir l’isolement, en particulier celui qui est habitué à effectuer diverses activités quotidiennes, à s’entraîner, de haut en bas; Je suis une personne très active, c’est très complexe, a noté l’athlète de 26 ans, qui s’est entraîné à l’Université autonome de Nuevo León, où il a suspendu la formation qu’il fait avec une équipe multidisciplinaire sous la direction d’Alejandro Laverdesque.

▲ Le marteau mexicain, quatrième place olympique à Rio 2016, cherchait la marque pour son classement à l’exposition universelle.

Bien qu’il reste 16 mois avant Tokyo 2021, il n’y a pas de compétition de qualification reprogrammée, vous ne pouvez donc même pas faire un planning de préparation que vous devrez développer.

«Heureusement, j’ai une équipe très professionnelle, et je ne parle pas des personnes formées à la gestion de crise, comme celle que nous vivons, quelque chose d’inattendu. Nous nous préparions déjà à concourir, à rechercher la marque.

Et très sagement, dès le premier moment où nous avons su que la suspension des Jeux était possible, nous avons pris un plan B, qui est un transit: diminuer le rythme d’entraînement, réinitialiser notre corps pendant deux semaines, pour ainsi dire; Faites un groupe de relaxation pour que le corps récupère de tout à tout, a déclaré l’athlète lors d’un entretien téléphonique.

Maintenant il faut recommencer, le but est le même, car je ne suis pas de ceux qui rêvent, mais de ceux qui travaillent quotidiennement et ce qui a changé ce sont les dates. Les statistiques sont ce qui me soutient, pas mes convictions.

Jusqu’à présent, la meilleure note de Del Real est de 77,49 mètres, un centimètre du minimum requis. Il a expliqué que la perspective de la saison en cours est qu’elle a ouvert ses portes en janvier avec 76,11, ce qui la place actuellement dans le sixième meilleur de l’année, donc il s’attendait à une bonne progression visant à atteindre à nouveau Tokyo au niveau de la lutte pour médailles.

Les perspectives statistiques nous ont favorisées cette année et n’ont pas pu être consolidées, mais c’est ce que c’est et maintenant nous devons devenir un adaptateur, conclut l’athlète en souriant.

.