La Jornada: la Ligue de formation ne fera que caler le football mexicain: David Toledo

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Vendredi 17 avril 2020, p. a10

Le remplacement éventuel du circuit d’Ascenso par une ligue de développement serait un coup dur pour les joueurs et les équipes de cette division, ainsi que pour le football mexicain en général, dont la croissance stagnerait, a déclaré l’ancien footballeur David Toledo.

Compte tenu des multiples versions qui pointent vers la disparition imminente de la division de promotion et la création d’une ligue de formation pour la remplacer, à laquelle seuls les footballeurs de moins de 23 ans participeraient, l’ancien milieu de terrain pensait que ledit circuit serait très peu utile pour les jeunes.

“La vérité est que je ne vois pas l’affaire, car les enfants n’auraient pas la possibilité de s’amuser avec des joueurs expérimentés, ce dont ils ont besoin à cet âge.” Sans ces éléments majeurs qui génèrent la concurrence interne et les guident, je ne comprends toujours pas comment ils feront pour améliorer les performances de ces garçons.

Bref, je pense que ce serait un tournoi comme les autres de catégories mineures, sans grande contribution au développement de ces joueurs, a-t-il dit.

L’ancien membre des Pumas de la UNAM et Alebrijes de Oaxaca, actuel champion de la Liga de Ascenso, a ajouté qu’avec ce nouveau projet, qui est toujours en discussion, on ne voit pas où les investissements iront au football mexicain, Au contraire, tout semble indiquer que cela aura un fort impact sur l’économie de tous les acteurs.

Bien que la promotion ne génère pas de gros bénéfices comme la première division, au moins elle apporte quelque chose aux joueurs, aux équipes et aux villes où ils se trouvent, mais sans cette ligue, il n’y aura pas de développement du football ou de ressources économiques, a-t-il déclaré.

Tolède, qui a remporté cinq trophées dans la Ligue Mx avec trois équipes différentes: Tigres, Pumas et Atlante, a souligné que la chose la plus malheureuse à propos de cette situation est que des dizaines de joueurs, entraîneurs et autres personnes qui dépendent des clubs d’Ascenso seront sans emploi. . J’ai entendu dire que plus de 50% des footballeurs de cette division n’auraient aucune chance de rejoindre la nouvelle Ligue, ce qui est très inquiétant.

Enfin, il espère que les directeurs de la Ligue Mx, ainsi que ceux de la Fédération mexicaine de football (FMF) et les propriétaires des clubs «prennent en considération tous les effets que la suppression de la promotion entraînerait.

De nombreuses familles seraient touchées, non seulement celles des joueurs et du personnel d’entraîneurs, mais aussi celles du personnel travaillant dans et autour des stades. Cette décision nuirait au développement économique des régions où ces clubs sont implantés, car ils génèrent directement et indirectement des revenus pour les habitants de ces zones. Espérons qu’ils se rétractent et décident de ne pas faire disparaître la promotion, ce qui serait très regrettable pour nous tous qui faisons partie du football mexicain.

Après avoir annoncé leur intention d’éradiquer la soi-disant Silver League, divers joueurs, entraîneurs, anciens footballeurs et autres footballeurs nationaux ont commencé à manifester contre cette mesure via leurs réseaux sociaux.

L’entraîneur des Pumas, Miguel González Michel, a publié le message suivant sur son compte Instagram: «Pensez à vos familles et à vos fans. La Ligue de promotion est aussi notre @ligabbvamx. #yosoydeascenso.

