La Jornada: La pause pandémique a été bonne pour Botello: Alain Tandron

Mercredi 22 avril 2020, p. a12

Avec une saison de compétition depuis 2018 sans s’arrêter, l’escrimeuse Natalia Botello a dû freiner le coronavirus, ce qui était bon pour nous, car elle était déjà épuisée, a expliqué son entraîneur Alain Tandron, qui dirige Tijuana et le groupe qui a votre position à travers des vidéos et des applications pendant que l’éventualité dure. Il n’exclut pas que la sabliste de 17 ans, jeune et médaillée olympique mondiale continue de chercher la qualification pour Tokyo, car sa projection est pour la nomination de Paris 2024; l’important c’est que ça dure, ici ce n’est pas pour attraper un athlète et le presser, car des talents comme elle ne se trouvent pas tous les jours.

Botello est venue avec une lourde charge de travail en compétition dans les championnats du monde juniors et seniors sur une courbe ascendante, mais elle était tendue et trouve maintenant sa famille qui récupère le supplément dont elle a besoin.

Tandron pense que la pandémie les a pris juste au moment où l’équipe féminine et masculine a fait un camp en Belgique avant la Coupe du monde cadette et jeunesse le mois dernier, ils ont dû retourner au Mexique, où ils ont été informés que le High Performance Center de Baja California il était fermé à l’éventualité.

Cela n’a pas été facile, mentionne l’entraîneur, quand il a commencé à travailler avec le groupe en interagissant depuis leur domicile avec des appels vidéo et des e-mails pour corriger les éléments dans les différentes armes, bien qu’il admette que ce n’est pas la même chose, car finalement, les garçons; il faut être conscient de ce qu’ils font et je leur demande de suivre les instructions.

Ils ont également le soutien de la psychologue Tatiana Maldonado pour essayer de gérer leurs émotions, parce que si une fois adulte, être enfermé à la maison est difficile, pour les jeunes, c’est compliqué. Je ne les contrôle pas, mais ils m’envoient des preuves (qu’ils s’entraînent) avec des vidéos pour maintenir le niveau physique et tactique, explique le coach mexicain d’origine cubaine.

Ils étaient motivés par leur participation à la Coupe du monde, mais avec le coronavirus, tout s’est effondré. Avec cet arrêt (pour le Covid-19), ils ont un peu chuté et le psychologue a été vital pour le travail mental et motivationnel que nous faisons, conclut Tandron, en attendant que les nouveaux soient libérés une fois l’isolement terminé. dates des compétitions au niveau international et local.

