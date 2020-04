La Jornada: L’adieu à la montée et à la descente s’est fait avec de superbes clichés: Miguel Espagne

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Dimanche 26 avril 2020, p. 9

La décision de suspendre la promotion et la relégation en Première Division a été très hâtive et donne l’impression que tout est allé de l’avant pour profiter aux intérêts d’un groupe, a déclaré l’ancien milieu de terrain Miguel Spain, qui regrettait que plusieurs joueurs perdent leur emploi lors de leur création. une Ligue de développement tout en générant de l’incertitude concernant les catégories inférieures.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles il y aurait des changements dans la Ligue de promotion, mais tout s’est accéléré et ils ne l’ont pas fait correctement. Il semble que les choses se soient faites avec de l’argent, car certaines équipes ont été compromises dans le tableau des quotients et exposées à la baisse, a expliqué l’ancien joueur des Pumas.

Il a souligné que les directeurs auraient pu aider les écoles du circuit argenté avec plusieurs des idées qu’ils ont soulevées, mais il semble que la situation de la pandémie de Covid-19 ait tout précipité, car de nombreux clubs ont déjà des problèmes financiers et les ont forcés à se diviser. .

Bien qu’il ait indiqué que ce que les managers proposent pourrait être bon pour le football mexicain, ils auraient dû le faire calmement, en étant transparent, il semble que même en mars il y ait eu un vote et les choses n’ont pas été très claires. Beaucoup d’informations manquent et il ne reste plus qu’à attendre.

Il a noté que la décision de la Fédération mexicaine de football (FMF) semblait une tentative de copier la MLS (des États-Unis), mais ici nous avons d’autres budgets, il n’y a pas de clarté ni où vous le mettez.

Il a regretté que les joueurs ne se soient pas ingérés dans la décision prise par le comité FMF, d’autant plus que si la limite des 23 ans est établie, beaucoup seront au chômage.

C’est compliqué, vous vous mettez à leur place, il y a de l’empathie avec le joueur, malheureusement dans tous ces types de décisions celui qui a le moins de voix est le joueur et on voit que même les femmes ont envoyé un message sur les réseaux sociaux pour générer de la sensibilité. Maintenant, nous ne savons pas ce qui va leur arriver, le reste de ce tournoi sera liquidé, mais on ne sait pas comment ils seront pour la prochaine saison.

Il a souligné qu’une attention devrait être accordée à ce qui arrivera aux jeunes footballeurs, après l’élimination de la règle du 20/11 qui obligeait les clubs de première division à accorder des minutes aux footballeurs de moins de 21 ans.

Il n’y a toujours pas de clarté sur le nouveau tournoi. Qu’arrivera-t-il aux catégories mineures? Parce que s’il y aura une Ligue de développement, à quoi vous sert un U-20 ou 17? Le format First Division n’aide pas les jeunes (en raison de l’excès d’étrangers) et la règle des mineurs avait beaucoup favorisé, il faudra voir maintenant combien peuvent faire leurs débuts en Mx League.

UdG analysera la validité de la disparition

Leones Negros de l’UdG, l’une des écoles qui s’oppose à la disparition d’Ascenso Mx, a annoncé qu’elle analysera avec une équipe d’avocats la validité et la légalité des décisions prises par la FMF.

Il a souligné que les 20 millions de pesos par an qui seront remis à chaque club de la Ligue de développement ne suffiront pas, car ils ne compensent pas la baisse des revenus que nous aurons les parrainages.

À leur tour, le Cerf du Yucatan a exprimé son rejet de la suspension de la montée et de la descente en soulignant qu’elle affecte l’essence même du sport mais surtout l’héritage investi durant ces huit années.

Il a réitéré que nous chercherons les meilleures alternatives pour continuer avec l’objectif de maintenir le football professionnel dans notre état et d’avoir une place dans la première division.

.