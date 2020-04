La Jornada: Les Jeux olympiques de 2021 seront annulés s’il n’y a pas de contrôle de la pandémie: Yoshiro Mori

Les Jeux olympiques de 2021 seront annulés s’il n’y a pas de contrôle de pandémie: Yoshiro Mori

▲ Le Japon, pays qui accueillera la foire d’été, rapporte à ce jour 13 mille 576 cas de Covid-19, avec un bilan de 389 décès.

Ap et .

Journal La Jornada

Mercredi 29 avril 2020, p. a10

Tokyo. Si la pandémie de coronavirus ne peut pas être maîtrisée dans un délai d’un an, les Jeux Olympiques ne peuvent pas être reportés à nouveau et seront définitivement suspendus, a déclaré le chef du comité d’organisation, Yoshiro Mori, tandis que la communauté médicale japonaise analyse si la célébration de la joute dépend de la recherche d’un vaccin contre le virus.

Fin mars, le Comité international olympique a pris la décision historique de reporter les Jeux, qui devaient officiellement commencer le 24 juillet 2020, et qui se tiendront désormais du 23 juillet au 8 août 2021, et les Jeux paralympiques 24 août au 5 septembre 2021.

Mais si la pandémie reste incontrôlée à ce moment-là, alors les Jeux devront être annulés, a déclaré Mori hier dans une interview au journal sportif Nikkan, expliquant qu’il serait impossible de les reporter à nouveau.

Interrogé sur la perspective d’un nouveau report jusqu’en 2022 si la pandémie n’est pas maîtrisée au cours de l’été japonais de 2021, le président du comité d’organisation a été catégorique, rejetant cette possibilité.

Mori avait souligné jeudi dernier qu’en pensant à la fois aux athlètes et aux problèmes que cela poserait à l’organisation, il est techniquement difficile de retarder la compétition de deux ans.

À la mi-avril, le président du CIO, Thomas Bach, a expliqué à cet égard que les Jeux Olympiques ne pouvaient pas être reportés au-delà de la date désormais convenue de 2021. Il n’est pas prévu de (nouveau) report, mais je suis convaincu que toutes les parties se réuniront et nous offriront de merveilleux Jeux, avait déclaré Bach dans une interview au journal allemand Die Welt.

Rappelant que les Jeux n’ont jusqu’à présent été annulés qu’en temps de guerre, Yoshiro Mori a comparé la lutte contre le Covid-19 à une bataille contre un ennemi invisible. Nous organiserons les Jeux en paix l’année prochaine, si le virus est contenu, a souligné Mori. C’est le pari de l’humanité, a-t-il ajouté.

Lors d’une conférence de presse, le président de la Japan Medical Association, Yoshitake Yokokura, a estimé pour sa part que le maintien des Jeux serait excessivement difficile si aucun vaccin n’était disponible à ce moment-là.

Je ne dis pas qu’ils n’auront pas lieu, mais ce serait excessivement difficile, a déclaré Yokokura, bien qu’il n’ait pas précisé s’il s’opposait à la tenue des Jeux s’il n’y avait pas de vaccins.

Cette opinion avait déjà été exprimée le 20 mars par le spécialiste des maladies infectieuses de l’Université de Kobe, Kentaro Iwata, qui était alors pessimiste à ce sujet.

Je suis très pessimiste quant à l’organisation des Jeux olympiques l’été prochain, à moins qu’ils ne se déroulent dans une structure totalement différente, sans public, avec une participation très limitée, a déclaré Kentaro Iwata.

Le report des Jeux représente un énorme défi logistique et pourrait entraîner des coûts supplémentaires importants, dont la répartition entre le comité d’organisation et le CIO n’a pas encore été décidée.

Le Japon a signalé 13 576 cas de Covid-19, plus 712 sur un bateau de croisière mis en quarantaine près de Tokyo au début de l’année. Le ministère de la Santé a signalé qu’il y avait 389 décès dus au virus.

De plus, l’Association des Comités Nationaux Olympiques a exhorté ses associés dans une déclaration à résoudre les élections de leurs conseils directeurs respectifs.

Dans une lettre signée par James McLeod, directeur des relations publiques, l’ACNO rappelle aux comités olympiques que les élections sont quadriennales et ont généralement lieu après les Jeux Olympiques d’août, mais lorsque la foire est reportée à 2021, elles doivent décider en assemblée si une prorogation du mandat est faite pour un an de plus, et le cycle suivant serait de trois ans, car il se terminerait à la fin des Jeux de Paris 2024.

.