La Jornada: les pilotes s’entraînent sur des simulateurs

Journal La Jornada

Dimanche 22 mars 2020, p. a15

Düsseldorf. Les pilotes de Formule 1 et diverses séries de sport automobile utilisent des simulateurs de course pour rester en forme et divertir les fans car leurs sessions sur piste ont été reportées par Covid-19. Depuis que le Grand Prix d’Australie a été suspendu le week-end dernier, le pilote du Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen, a concouru sur Internet, ainsi que Lando Norris de McLaren, entre autres. C’est bon de vous garder mentalement en forme, a déclaré Neel Jani, pilote suisse de Formule électrique, qui a concouru contre Verstappen dimanche.

