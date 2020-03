La Jornada: Maradona demande de se conformer aux mesures

.

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a14

Buenos Aires. L’ancienne star du football Diego Armando Maradona, entraîneur de gymnastique et d’escrime de La Plata, a exhorté les Argentins à rester à la maison ce vendredi dans le cadre de la campagne de lutte contre le nouveau coronavirus, qui a coûté la vie à trois personnes en le pays avec 158 infections. Aujourd’hui, nous devons être séparés, mais plus unis que jamais, a-t-il écrit sur son compte Instagram. L’ancien capitaine de l’équipe championne de la Coupe du monde de Mexico en 1986 a accompagné sa publication d’une photo du président argentin, Alberto Fernández, qui a ajouté une bande de capitaine sur son bras gauche. Lorsque les pommes de terre brûlent, c’est le capitaine qui doit sortir et manifester, a-t-il dit.

