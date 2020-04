La Jornada: Mexique, le grand marché de la NFL et nous n’avons aucune présence: Isaac Alarcón

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Mercredi 29 avril 2020, p. a12

Le joueur de ligne offensive Isaac Alarcon n’a pas encore récupéré de la nouvelle de son élection à l’équipe d’entraînement des Cowboys de Dallas. Comme tout jeune homme, explique-t-il, il avait des fantasmes sur l’avenir et se préparait à atteindre ses objectifs. Jusqu’à présent, rien d’extraordinaire pour un joueur qui aspire aux grandes entreprises. Mais ce qui est arrivé l’a choqué.

Si je suis honnête, même si j’ai travaillé tout ce temps pour aller loin, je n’aurais jamais imaginé que ce serait autant, raconte Alarcón à La Jornada.

Non seulement à cause de l’élection au sein du NFL International Players Program, mais aussi parce que c’est l’une des équipes qui a les plus grandes racines historiques chez les fans mexicains. Depuis les années 70 et 80, époque de consolidation de la ligue dans notre pays, le Lone Star a disputé le marché avec les Pittsburgh Steelers, puis les San Francisco 49ers et les Miami Dolphins se développeraient pour dériver de l’hégémonie actuelle en Préférences des New England Patriots.

Le Mexique est le deuxième marché de la NFL et nous n’avons aucune présence, dit-il avec étonnement; Alors que dans le football européen, il y avait des joueurs qui ont réussi et qu’il y a actuellement plusieurs exploits, il y a des compatriotes dans les ligues majeures et Juan Toscano est dans le Golden State de la NBA, nous ne sommes pas dans la NFL.

Un territoire complexe pour les joueurs en dehors du système d’incorporation du football universitaire américain. Le programme auquel participe Alarcón vise précisément à ouvrir la porte à des prospects d’autres pays, qui sont intégrés dans les équipes d’entraînement, une première étape, car la plus décisive sera de gagner une place dans l’équipe.

De nombreux pays participent au programme, explique Alarcón; Sur les neuf d’entre nous qui sont venus travailler en Floride aujourd’hui, nous étions quatre. Si les chances d’atteindre la NFL sont très faibles pour un joueur hors du système collégial, pour un Mexicain ils sont trop éloignés.

Alarcón ne cache pas son enthousiasme car il sait que cette étape peut représenter d’attirer les yeux des joueurs mexicains. Diplômé des Moutons ITESM et membre des médaillés de bronze de la Coupe du Monde U-19 en Chine, en 2016, le joueur est convaincu que le football américain au Mexique a le niveau pour faire le saut aux États-Unis.

Nous, Mexicains, avons excellé dans divers sports à travers le monde, explique-t-il; Nous sommes de bons athlètes, nous avons juste besoin de ce qu’ils disent toujours, c’est-à-dire que nous devons y croire pour réaliser des choses importantes.

Pour le moment, Alarcón attend le moment de reprendre ses activités et de rejoindre les Vaqueros dès que la pandémie le permettra, calcule-t-il fin juin, mais il assume déjà sa responsabilité d’ambassadeur du football américain joué au Mexique.

Ce sera une fierté d’être le représentant de mon pays et d’ouvrir la porte aux autres. Je vais faire tout mon possible pour gagner mon étoile à Dallas; nous aurons une place, une phrase.

.