La Jornada: MLS réduira les salaires

Jeudi 2 avril 2020, p. a11

MLS réduira temporairement les salaires de la plupart de ses employés et du commissaire de la Ligue, Don Garber, jusqu’à 25% pour faire face aux ravages du nouveau coronavirus. Les sous-commissaires Mark Abbott et Gary Stevenson auront également la même réduction de leurs salaires, tandis que les cadres intermédiaires n’auront qu’une réduction de 10%, a indiqué le portail Espn. Il a ajouté qu’à l’heure actuelle, il n’est pas prévu de suspendre ou de licencier des travailleurs. Pendant ce temps, l’équipe de Philadelphia Union a révélé que l’un de ses footballeurs est un porteur du Covid-19, bien qu’il n’ait pas révélé le nom du joueur et a assuré qu’il était déjà en quarantaine.

