La Jornada: Peu juste que l’échec des équipes ne soit pas puni: Piojo Herrera

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Samedi 18 avril 2020, p. 9

Miguel Herrera, entraîneur de l’Amérique, s’est prononcé en faveur de la montée et de la chute du football mexicain, car il a souligné qu’il n’est pas si juste que les équipes de la Silver League ne soient pas récompensées ou celles des circuit maximum, pour ses mérites ou ses échecs sportifs.

Quelques heures avant que le président de la Ligue Mx, Enrique Bonilla, n’annonce officiellement la disparition de l’ascension et de la chute du tournoi mexicain, Piojo avait exprimé sa position sur la question.

Puisqu’il a commencé à ressembler à une rumeur forte (la disparition de la Liga de Ascenso), j’ai commenté qu’il me semblait que ce n’était pas si juste dans le sport. Tout comme une équipe qui fait très bien les choses pendant la Ligue est récompensée et reçoit un trophée de champion, il devrait également être juste que le club qui ne fait pas bien son travail soit puni pour la descente et, bien sûr, pour la recherche du qu’il fait très bien les choses dans la promotion atteint la première division, a déclaré le stratège ce vendredi lors d’une visioconférence.

D’autre part, il a indiqué qu’après la pause dans le tournoi Clausura 2020 de la Mx League, en raison de la pandémie de coronavirus, cela pourrait être conclu avec des matchs de deux jours, bien qu’il ait souligné que cela raccourcirait la période de repos pour les deux concours suivants. .

Je pense que le tournoi se jouera du 11 au 17 et ce sera sûrement le double des jours à partir du moment où il commencera à se terminer. Il est probable qu’il y aura un temps de repos très court entre ce tournoi et celui qui suit, mais bon, je pense d’après ce que j’ai entendu, ce n’est pas officiel, a-t-il dit.

De même, il a assuré que le retour sur les terrains ne pouvait pas être accéléré, et a estimé que la meilleure chose serait que le tournoi reprenne lorsque les autorités correspondantes détermineraient qu’il est sûr de se rendre dans les stades.

La meilleure décision est que cela commence lorsque nous pouvons tous profiter du football, a-t-il déclaré.

