La Jornada: un arrêt dû à la pandémie provoque de la frustration: le cycliste Andrea Ramírez

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. a13

Andrea Ramírez, le Mexicain le plus remarquable de l’équipe cycliste professionnelle Agólico lors de la récente tournée de Dubaï et d’Australie, a souligné que la crise que le monde traverse en raison de la pandémie de coronavirus crée un peu d’incertitude car nous ne savons pas quand elle sera Notre prochain objectif, et oui un peu de frustration car ils ont interrompu le processus que nous menions, mais bon, nous allons continuer avec les mesures nécessaires pour éviter tout problème majeur, pour prendre ce repos de la meilleure façon et nous concentrer sur l’amélioration.

Pour l’entraîneur-avec une accréditation UCI (International Cycling Union) basée à Guadalajara -, l’espagnol David Plaza, il n’y a plus qu’à «attendre un peu pour voir ce qui se passe avec le calendrier et refaire la préparation, après toutes les courses prévues pour les mois d’avril et mai ont été suspendues, dont trois aux États-Unis, les Tours de Thaïlande, en avril; celle de la Chine en mai, ainsi que celle du Guatemala en juin.

Il note que lorsque les dates de reprise des compétitions seront définies, elles devront être évaluées pour concevoir la préparation. «La vérité est que nous sommes tous dans un climat d’incertitude, mais je pense que nous devons faire des choses différentes, profiter du temps pour améliorer les qualités, continuer à nous entraîner et à nous entraîner dur.

Malheureusement, l’un des sommets prévus pour la saison était maintenant, aux États-Unis, qu’il était devenu une course sélective pour Tokyo. Cette forme physique était la semaine prochaine, et comme il ne va pas courir, alors nous ne pouvons pas continuer dans cette escalade, a noté le technicien qui depuis trois ans a formé et dirigé la principale équipe féminine du pays, dans les rangs desquels deux costaricains militent également. et un vénézuélien.

Pour les points qu’ils ont ajoutés sur les routes internationales au cours de la dernière année, les membres de l’équipe Agolico ont remporté la place olympique du pays sur la route des femmes, qui doit être nommée.

Nous avons quatre coureurs éligibles, qui sont Andrea Ramírez, Marcela Prieto, Anette Barrera, Ariadna Gutiérrez, sont de caractéristiques différentes, d’âges différents, et disons que selon le circuit, à l’avenir, selon les critères que vous souhaitez utiliser, vous pouvez en choisir un un autre et tous joueront un rôle décent; Je pense que l’un de nos coureurs est qualifié pour bien se rendre aux Jeux olympiques et je ne sais pas si je dois monter sur le podium, mais je continue (dans le groupe de tête), sans aucun doute.

Plaza a souligné que cette expansion du cycle olympique coïnciderait avec les nouvelles règles de l’Union internationale au profit du cyclisme féminin, qui incluent une plus grande couverture médiatique, la création de plus d’équipes, l’imposition de salaires minimum et de conditions minimales pour les coureurs professionnels. . Je pense qu’il essaie peu à peu de lier le cyclisme masculin, qui a un mouvement économique géant, au nôtre, a-t-il déclaré, et a mentionné que le Tour de France inclura en 2021 une compétition alternative pour les femmes d’au moins sept étapes et non un seul, comme jusqu’à présent.

.