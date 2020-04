La Jornada: Un mensonge qui dit que l’argent et la célébrité ne vous changent pas: Eddy Reynoso

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Jeudi 30 avril 2020, p. a16

Eddy Reynoso ne fait pas semblant lorsqu’il parle des effets du succès. L’argent et la renommée changent n’importe qui, reconnaît qui a grimpé au sommet en tant qu’entraîneur de Canelo Álvarez. Une équipe qui a réussi à faire de la rousse le boxeur le mieux payé du moment et l’un des athlètes les plus rentables au monde.

Je ne suis pas la même personne qu’avant, qui dit que l’argent et le succès ne vous changent pas, mais j’essaie de ne pas trop me séparer de la terre, car je viens d’en bas.

L’équipe qui s’intègre à son père, José Chepo Reynoso, a gagné en prestige avec les résultats de Canelo et aujourd’hui des combattants visant la célébrité et les perspectives soutenues par des promoteurs influents viennent à eux.

Eddy est accompagné par l’ancien champion du monde des poids plumes Óscar Valdez, l’ancien monarque Andy Ruiz ou la future star mexico-américaine Ryan García, tous à la recherche du lustre et de l’efficacité dont Canelo Álvarez a fait preuve dans son développement.

Beaucoup de boxeurs viennent avec moi, dit Eddy lors d’une conversation virtuelle du World Boxing Council; Je demande à un combattant de ne pas perdre mon temps, car je sacrifie beaucoup de choses que je pourrais consacrer à ma famille; Il me manque beaucoup de choses, c’est pourquoi j’exige que vous soyez engagé, dévoué et respectueux de travailler avec moi.

Une formule que personne n’exprime de manière plus aboutie que Canelo, qui a non seulement réussi à intégrer l’une des équipes les plus fortes de la boxe, mais une sorte de famille. Eddy assure que la discipline et l’obéissance de Saul ont permis cette symbiose.

▲ Après son succès avec Canelo, Eddy Reynoso est devenu l’un des entraîneurs les plus demandés par plusieurs anciens champions du monde. Le Mexicain déclare qu’il ne leur demande qu’un engagement pour ne pas perdre leur temps.Photo Jam Media

Malgré tant d’années ensemble, nous n’avons jamais eu de problème grave qui affecte notre relation, dit-il; «Nous avons eu peu de frictions à l’entraînement, mais rien de grave. Et cela est difficile à réaliser, surtout dans les concentrations de deux mois; Être enfermé pendant si longtemps à voir les mêmes visages au quotidien peut être difficile, mais grâce à l’enthousiasme et à la discipline de Canelo, nous avons pris de l’avance. »

À cela, bien sûr, il ajoute la chose la plus importante d’Álvarez: un instinct qui semble naturel. La rousse ne refuse jamais de travailler, son dévouement à la boxe fait de lui une espèce rare dans ce métier.

Depuis son enfance, il a toujours une longueur d’avance sur les autres, explique Eddy; C’est une vertu qu’il doit savoir lire ses rivaux, mais en plus de cet instinct, sa qualité maximale est la persévérance, il veut toujours plus de travail, s’entraîner plus, combattre plus.

L’ancien champion des poids lourds Andy Ruiz l’a cherché pour retrouver la place qu’il avait éphémère quand il a éliminé Anthony Joshua, mais a perdu dans le match revanche, a déclaré le combattant lui-même en raison de son manque de discipline.

Il a la réputation d’être indiscipliné, admet Eddy; mais quiconque a remporté un championnat doit avoir un certain dévouement, ce ne sont pas des accidents, c’est ce que nous allons essayer de réaliser.

