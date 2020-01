La joueuse de tennis argentine Mayer perd au tournoi d’Auckland

15 janvier 2020, 9 h 57 Auckland, Nouvelle-Zélande, 15 janvier (Prensa Latina) L’Argentin Leonardo Mayer a perdu aujourd’hui lors d’un match reporté du premier tour du tournoi de tennis de cette ville contre l’Italien Marco Cecchinato 6-7 (6 / 8), 7-6 (20/18) et 6-7 (2/7).

La pluie a contraint les organisateurs à suspendre le match mardi, lorsque Mayer a remporté le deuxième set 4-1.

L’Européen, 76e du classement professionnel, a conquis le premier match après la reprise et a terminé le match dans le dixième match et a ensuite forcé le bris d’égalité, avec le désir d’obtenir une victoire rapide.

Cependant, Mayer, 100 du classement mondial, s’est battu pour rester en vie et a récolté cinq balles de match pour réussir les éliminatoires par 20-18.

Avec ce résultat, il a égalé le record du plus long bris d’égalité en simple d’un tableau principal du circuit professionnel, un honneur désormais partagé par six matchs et neuf joueurs.

L’engagement est resté même au dernier trimestre, lorsque le Sud-Américain avait deux balles de match pour remporter la victoire par 6-4, mais l’Italien a surmonté et a pris le duel au bris d’égalité pour se prélasser cinq points consécutifs et conquérir la victoire, en trois heures et 11 minutes de jeu.

Cependant, Cecchinato était à court de joie car il est tombé plus tard contre le Français Ugo Humbert au deuxième tour par 1-6 et 4-6.

En quart de finale, Humbert, 57e du classement professionnel, affrontera le Canadien Denis Shapovalov, 13e du classement, qui a battu son compatriote Vesek Pospisil avec des partiels de 6-4 et 6-2.

De son côté, l’Espagnol Feliciano López a disputé son deuxième match de la journée aujourd’hui et a surpris le premier tête de série, l’Italien Fabio Fognini, 12 du classement professionnel, à se qualifier pour les quarts de finale.

Lopez, 38 ans, et le plus ancien joueur de tennis du tournoi, ont dû jouer deux matchs mercredi en raison de l’interruption des intempéries mardi, ont joué trois sets dans chaque match et ont passé quatre heures et 25 minutes sur la piste. .

L’Ibère a ouvert la journée avec un succès contre son compatriote Pablo Andújar, par 3-6, 7-6 (7/4), 6-4, et après trois heures de repos, il a grimpé contre Fognini, qu’il a dépassé avec des buteurs de 3 -6, 6-4 et 6-3.

La foire d’Auckland se joue sur des terrains durs et sert de préparation à l’Open d’Australie, du 20 janvier au 2 février.

Résultats du troisième jour:

Individuel Hommes, 1er tour:

-Feliciano López (ESP) a battu Pablo Andújar (ESP) par 3-6, 7-6 (7/4) et 6-4.

-Andreas Seppi (ITA) à Adrian Mannarino (FRA, 7) par 3-6, 6-4 et 6-4.

-Marco Cecchinato (ITA) à Leonardo Mayer (ARG) par 7-6 (8/6), 6-7 (18/20) et 7-6 (7/2).

Individuel hommes, deuxième tour:

-Feliciano López (ESP) à Fabio Fognini (ITA, 1) par 3-6, 6-4 et 6-3.

-Hubert Hurkacz (POL, 6) à Mikael Ymer (SUE) 6-2 et 7-6 (7/2).

-Benoit Paire (FRA, 5) à Thiago Monteiro (BRA) par 4-6, 6-4 et 6-3.

-Kyle Edmund (GBR) à Andreas Seppi (ITA) 6-3 et 7-6 (7/4).

-John Isner (USA, 4) à Tennys Sandgren (USA) par 7-6 (7/3), 6-7 (1/7) et 6-3.

-Ugo Humbert (FRA) à Marco Cecchinato (ITA) pour 6-1 et 6-4.

-Denis Shapovalov (CAN, 2) à Vasek Pospisil (CAN) par 6-4 et 7-6 (7/2).

-John Millman (AUS) à Karen Khachanov (RUS, 3) par 4-6, 6-3 et 6-3.

mem / am