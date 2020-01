La joueuse de tennis argentine Mayer reportée dans le tournoi d’Auckland

14 janvier 2020, 10h20 Auckland, Nouvelle-Zélande, 14 janvier (Prensa Latina) La pluie a contraint aujourd’hui les organisateurs du tournoi de tennis de cette ville à suspendre demain le match de l’Argentin Leonardo Mayer et de l’Italien Marco Cecchinato pour la première fois. rond.

Au moment d’annuler les actions de Mayer, numéro 100 du classement professionnel, il a remporté le deuxième set par 4-1, après avoir perdu le premier avec un score de 6-7 (6/8), après une heure et 13 minutes de jeu.

Le vainqueur du match affrontera le Français Ugo Humbert dans la deuxième phase, qui a éliminé le Norvégien Casper Ruud 7-6 (7/3), 2-6 et 6-3.

Dans les autres matchs de la journée, l’Espagnol Alejandro Davidovich a perdu 2-6, 6-4 et 3-6 contre le Britannique Kyle Edmund et le Canadien Vasek Pospisil a battu le Portugais Joao Sousa 6-4 et 6-2.

L’instance suédoise Mikael Ymer et le Français Benoit Paire, cinquième tête de série, ont également accédé à la deuxième instance.

Ymer a battu 6-4, 5-7 et 6-1 contre l’Américaine Frances Tiafoe et Paire, contre l’Italien Jannik Sinner 6-4, 2-6 et 6-4.

Le concours d’Auckland se joue sur des courts en dur au cours de la deuxième semaine du calendrier et sert de préparation à l’Open d’Australie, qui se tiendra du 20 janvier au 2 février.

