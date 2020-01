La joueuse de tennis uruguayenne Cuevas fait ses adieux au tournoi d’Adélaïde

15 janvier 2020, 8h44 Adélaïde, Australie, 15 janvier (Prensa Latina) Le joueur de tennis uruguayen Pablo Cuevas a dit au revoir au tournoi dans cette ville après avoir perdu au deuxième tour face à l’Américain Tommy Paul 1-6 et 2-6 .

Cuevas, numéro 44 du classement professionnel et battu trois fois en Coupe ATP, a subi son quatrième revers de la saison en une heure et trois minutes de jeu.

L’Américain du Sud a réalisé 16 points par direct contre les 36 de l’Américain, avait une efficacité de 68% avec le premier service, supérieur à celui de Paul 63, a remporté 85% des unités avec le service initial, moins de 89 de ses rival, et atteint 70% dans le second, inférieur à celui atteint par l’Américain (79).

Les Espagnols Albert Ramos et Pablo Carreño, quatrième tête de série, se sont qualifiés pour la troisième phase mercredi.

Ramos a battu 7-6 (7/3) et 6-3 contre son compatriote Jaume Munar et Carreño contre le Français Jeremy Chardy 6-3 et 6-2.

Deux des principaux favoris du titre, le Canadien Felix Auger-Aliassime, deuxième préclassifié, et le Russe Andrey Rublev, troisième tête de série, ont également accepté les quarts de finale.

Auger-Aliassime a battu 6-3 et 7-6 (7/0) contre l’Australien James Duckworth et Rublev contre l’Américain Sam Querrey par un double 6-3.

Dans la branche féminine, l’Ukrainienne Dayana Yastremska est passée à la phase des huit meilleures joueuses, bénéficiant du retrait de l’Allemande et ancienne numéro un mondiale Angelique Kerber, souffrant de douleurs à la cuisse gauche.

Yastremska a dominé 6-3 et 2-0 lorsque Kerber a décidé de quitter le match. Jusqu’à présent, l’Européen a connecté 11 coups gagnants et n’a commis que quatre erreurs directes.

Dans la phase suivante, Yastremska affrontera la Croate Dona Vekic, qui a battu la Grecque Maria Sakkari avec des partiels de 2-6, 7-5 et 6-1.

Il a également accepté les chambres, la Biélorusse Aryna Sabalenka, vainqueur contre l’Américaine Bernarda Pera 7-6 (7/4) et 6-2.

Le concours d’Adélaïde, l’un des derniers préparatifs de l’Open d’Australie, du 20 janvier au 2 février, est disputé sur surface dure et distribue des points pour le classement professionnel.

Résultats de la journée:

Individuel hommes, deuxième tour:

-Albert Ramos (ESP) a battu Jaume Munar (ESP) 7-6 (7/3) et 6-3.

-Tommy Paul (USA) à Pablo Cuevas (URU) 6-1 et 6-2.

-Pablo Carreño (ESP, 4) à Jeremy Chardy (FRA) 6-3 et 6-2.

-Lloyd Harris (RSA) à Laslo Djere (SRB) par 7-6 (7/5) et 6-3.

-Andrey Rublev (RUS, 3) à Sam Querrey (USA) 6-3 et 6-3.

-Alex Bolt (AUS) à Jan-Lennard Struff (ALE, 7) par 6-3 et 6-4.

-Felix Auger-Aliassime (CAN, 2) à James Duckworth (AUS) 6-3 et 7-6 (7/0). Individuel femmes, deuxième tour:

-Marketa Vondrousova (RCH, 8) à Arina Rodionova (AUS) 6-0 et 6-0.

-Belinda Bencic (SUI, 4) à Julia Görges (ALE) par 7-6 (8/6) et 7-6 (7/4).

-Danielle Collins (USA) à Sofia Kenin (USA, 7) 6-3 et 6-1.

-Donna Vekic (CRO) à Maria Sakkari (GRE) 2-6, 7-5 et 6-1.

-Dayana Yastremska (UCR) à Angelique Kerber (ALE, 9) 6-3, 2-0 et abandon.

-Aryna Sabalenka (BLR, 6) à Bernarda Pera (USA) par 7-6 (7/4) et 6-2.

rgh / am