La journée de carrière d’Adidas a tant de stars du basket-ball

Journée pour l’emploi. Ah, oui, jour de carrière. Cela vous ramène.

Vous savez, à l’époque où vous vous asseyiez au lycée et où le père de votre camarade de classe venait de n’importe quel travail qu’il travaillait. Il partagerait quelques histoires intéressantes avec la classe et ferait circuler un élément que vous n’aviez jamais touché auparavant. L’argent facile. Journée facile à l’école. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous et vous détendre.

Mais pourriez-vous imaginer un jour de carrière où James Harden est apparu? Ou Candace Parker? Je ne sais pas pour vous, mais ma classe deviendrait folle.

Cela se produit pour certains enfants à Chicago ce week-end avant le match des étoiles. Sauf pour au lieu du père d’un camarade de classe, ils le frappent avec des légendes de la NBA et de la WNBA.

Adidas organise ce qu’ils appellent «la meilleure journée de carrière au monde» avec 240 étudiants athlètes de huit lycées de Chicago.

Ils reçoivent des astuces et des conseils de professionnels de différents secteurs – y compris la NBA et la WNBA – sur ce qu’ils ont fait pour réussir dans leur profession. Adidas amène ses athlètes et ses professionnels pour aider ces enfants à façonner leur avenir.

Parmi ces professionnels se trouve Candace Parker, l’attaquante des Los Angeles Sparks. Le futur Temple de la renommée a déclaré que le week-end était l’occasion pour elle d’aider quelqu’un d’autre à construire son héritage comme elle avait construit le sien.

“J’ai eu d’innombrables modèles et idoles dans ma vie sur et en dehors du terrain qui ont joué un rôle énorme dans qui je suis, donc je me suis toujours efforcé de le transmettre aux générations futures”, Los Angeles Sparks All -Star Candace Parker a dit pour la victoire.

Parmi les autres athlètes participants, citons Derrick Rose, Zach LaVine, James Harden et Chiney Ogwumike. Certains artistes sous l’égide d’Adidas participeront également.

Le programme fait partie du programme «Legacy» de basket-ball Adidas qui, selon eux, a été créé pour autonomiser les jeunes des communautés mal desservies à travers le pays. Le programme a commencé en 2017 et est actuellement à Los Angeles et à New York. Le lancement de Chicago coïncide avec le week-end des étoiles.

L’objectif du programme est de «changer des vies grâce au pouvoir du sport», a déclaré à For For Win Brandon Walker, responsable du programme d’Adidas Basketball. Cela consiste en partie à les mettre devant des professionnels qui ont déjà fait les choses qu’ils essaient de faire.

Et ce n’est pas seulement le basket-ball sur lequel ils se concentrent. L’entreprise fait également appel à des professionnels, des artistes, des photographes, des créateurs de mode et des professionnels d’autres secteurs pour mettre en valeur leurs compétences et susciter l’intérêt.

“À LA, nous avons eu une session et une des jeunes femmes de notre programme a parlé à l’un de nos créateurs de baskets et elle a demandé” Vous avez aidé à concevoir la chaussure de James Harden? “”, A déclaré Walker. «Et juste pour voir le regard sur son visage pour voir qu’elle pouvait avoir un impact sur le sport sans avoir réellement besoin de jouer, c’était super puissant. Et c’est ce que nous essayons de ramener à la maison. “

.