La justice espagnole enlève la moitié de Malaga à Sheikh Al-Thani

Le cheikh Al-Thani est acculé. En plus d’avoir été retiré de la direction de Malaga pour divers crimes présumés, il a reçu ce lundi un nouveau revers judiciaire. Le Tribunal de première instance 12 de Malaga a rendu une ordonnance provisoire d’exécution de la décision favorable à BlueBay dans son procès avec le président du club jusqu’à l’intervention judiciaire, avec laquelle la chaîne hôtelière récupère 49 pour cent du paquet majoritaire d’actions du club, ce qui représente près de la moitié de Malaga.

Ce plan d’actionnariat représente 97% du capital social de Malaga et après la commande, il est enregistré au nom de NAS Spain 2000 SL, composé à 49% par BlueBay et le reste par Al-Thani. Le cheikh qatari a transféré 96,8% de ses actions de Malaga à une autre société il y a quelques années, mais après plusieurs procès, ces titres sont désormais enregistrés au nom des deux après que le tribunal a estimé en juin dernier le procès BlueBay contre Al -Merci pour rupture de contrat.

Al-Thani est acculé

Il faut se rappeler que Malaga est intervenue le 20 février avec la nomination d’un administrateur judiciaire par le chef du tribunal d’instruction 14 de la ville pour une période de six mois prorogeable, à titre conservatoire après la plainte pénale déposée par l’Association des petits actionnaires (APA) pour administration déloyale et détournement. En d’autres termes, les Al-Thani sont déjà éloignés de la direction du club depuis un mois.

Le cheikh est plus que coincé et maintenant il a épuisé 49% des actions qu’il possédait à Malaga, qui deviennent BlueBay, qui à son tour a publié une déclaration dans laquelle ils disent qu’ils ont “Une confiance totale dans le système judiciaire” et dans laquelle ils insistent sur “leur engagement envers le Málaga Club de Futbol”.