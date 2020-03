La Juventus confirme que le défenseur Daniele Rugani a été testé positif pour le coronavirus

Le défenseur de la Juventus Daniele Rugani s’est révélé positif pour le coronavirus, a confirmé le club de Serie A.

Le joueur de 25 ans, qui a disputé sept matches seniors cette saison, a été placé en quarantaine alors que le club de Serie A vérifie ceux qui ont été en contact avec lui.

L’Italie est le deuxième pays le plus touché après la Chine

Une déclaration se lit comme suit: «Le footballeur Daniele Rugani a été testé positif au Coronavirus-COVID-19 et est actuellement asymptomatique.

«La Juventus Football Club active actuellement toutes les procédures d’isolement requises par la loi, y compris le recensement de ceux qui ont été en contact avec lui.»

L’international italien n’était pas un remplaçant inutilisé lors de la victoire 2-0 sur l’Inter Milan dimanche.

La saison de Serie A pourrait être terminée en raison de l’épidémie de coronavirus, a reconnu la fédération italienne de football (FIGC).

Le football national en Italie a déjà été suspendu jusqu’au 3 avril, le pays entier étant bloqué en raison de la propagation rapide du virus COVID-19.

Rugani était sur le banc alors que la Juve battait l’Inter dimanche

“Nous évaluons l’idée que chaque ligue décidera de manière autonome de la suite des choses”, a déclaré le président de la FIGC, Francesco Ghirelli, après avoir assisté à un sommet mardi.

«L’idée est de terminer la saison en jouant à tous les matchs, mais nous devons aussi considérer les options alternatives. Parmi ces options, il n’y a pas l’attribution du Scudetto (titre de la ligue), l’attribution à l’aide du tableau actuel ou l’organisation des matches de barrage. »

Si la table finale était décidée en utilisant le classement actuel, la Juventus serait sacrée championne après avoir dépassé d’un point la Lazio dimanche.

L’Italie est le deuxième pays le plus touché après la Chine et les derniers chiffres montrent 827 décès et 12 462 cas confirmés.

